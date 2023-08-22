Застройщик из Анапы возведет коттеджный поселок в Новочеркасске

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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На торги выставили участок площадью 18,8 гектара, он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Расположен он в восточной части города, где находятся малоэтажные дома.
«Ближайшая остановка общественного транспорта в 350 метрах, в 1,5 километра находится автовокзал», — говорилось в описании.
Начальная цена составляла шесть миллионов рублей. Победителем стала компания «Вертикаль», предложившая за землю 15,6 миллиона. Эта организация зарегистрирована в Анапе Краснодарского края.
Ранее Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону.