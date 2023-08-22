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Застройщик из Анапы возведет коттеджный поселок в Новочеркасске

Застройщик из Анапы возведет коттеджный поселок в Новочеркасске

22 августа 2023, 07:50
Фото: pxhere.com
Застройщик из Анапы возведет коттеджный поселок в Новочеркасске
В Ростовской области провели торги на заключение договора аренды и комплексного развития участка в Новочеркасска, говорится в документации «Земля.Дом.Рф».

На торги выставили участок площадью 18,8 гектара, он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Расположен он в восточной части города, где находятся малоэтажные дома.

«Ближайшая остановка общественного транспорта в 350 метрах, в 1,5 километра находится автовокзал», — говорилось в описании.

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Начальная цена составляла шесть миллионов рублей. Победителем стала компания «Вертикаль», предложившая за землю 15,6 миллиона. Эта организация зарегистрирована в Анапе Краснодарского края.

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