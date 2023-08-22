rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

«Здесь нет цели»: Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области

«Здесь нет цели»: Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области

22 августа 2023, 06:28
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wiki
«Здесь нет цели»: Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области

Депутат Госдумы Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области

В Каменске и Новошахтинске 20 августа рухнули три барражирующих боеприпаса, сбитые средствами РЭБ. Попытки атаки не повлияли на инфраструктуру и жителей городов. Анатолий Вассерман рассказал RostovGazeta, каким образом дроны долетели до Ростовской и области и выбрана ли эта территория намеренно.

По словам Анатолия Вассермана, БПЛА долетели туда, куда смогли долететь. «Здесь нет цели. Куда смогли долететь дроны, туда и долетели. Скорее всего, эти самые беспилотники пустили хитрым маршрутом, найдя щель в нашей противовоздушной обороне. Значит, и эту щель закроем, как закрыли очень многие», — прокомментировал Анатолий Вассерман.

Беспилотники могли уничтожить четыре машины Каменске-Шахтинском 20 августа
Узнать подробнее

Из-за небольших размеров летательного объекта, с дронами справились средства радиоэлектронной борьбы. В результате падения беспилотников жертв и разрушений нет, об этом сообщил губернатор Ростовской области Голубев Василий.

Ранее стало известно, что помимо Ростовской области 20 августа дроны-камикадзе атаковали Москву и Курск, где БПЛА упал на вокзале, спровоцировав пожар.

Читайте также:
Стали известны подробности неудачного теракта дронами-камикадзе в Ростовской областиГолубев сообщил о попытке теракта в Ростовской области тремя дронами-камикадзеИтоги недели: Ростовскую область атакуют дроны, пока арестовывают депутатов
#Происшествия#Ростовская область#Новошахтинск#Каменск-Шахтинский#Анатолий Вассерман#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#Атаки БПЛА в Ростовской области#Падение БПЛА в Ростовской области#БПЛА в Ростовской области#Атака БПЛА Украины на Ростовскую область#Атака БПЛА#Жители#Каменск#РЭБ#Боеприпасы#София Дибияева#Каменск-Шахтинск#Дроны#Города#Противовоздушная оборона#Голубев Василий
Подпишитесь
Верховный суд разрешил выдать Следкому экс-председателя районного суда в Ростове
Сегодня, 06:54
Урбанист Зайцев рассказал, кто виноват в пробках на ростовских дорогах
Сегодня, 07:01
Эколог Лебедев разъяснил, почему Ростовская область может остаться без рыбы в прудах
Сегодня, 07:02
Незаметно для покупателей: активист обнаружил, как растут цены на продукты в Ростове
Сегодня, 07:58
Семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты
Сегодня, 08:48