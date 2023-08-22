«Здесь нет цели»: Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По словам Анатолия Вассермана, БПЛА долетели туда, куда смогли долететь. «Здесь нет цели. Куда смогли долететь дроны, туда и долетели. Скорее всего, эти самые беспилотники пустили хитрым маршрутом, найдя щель в нашей противовоздушной обороне. Значит, и эту щель закроем, как закрыли очень многие», — прокомментировал Анатолий Вассерман.
Из-за небольших размеров летательного объекта, с дронами справились средства радиоэлектронной борьбы. В результате падения беспилотников жертв и разрушений нет, об этом сообщил губернатор Ростовской области Голубев Василий.
Ранее стало известно, что помимо Ростовской области 20 августа дроны-камикадзе атаковали Москву и Курск, где БПЛА упал на вокзале, спровоцировав пожар.