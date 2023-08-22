«Здесь нет цели»: Вассерман объяснил, как БПЛА долетели до Ростовской области

По словам Анатолия Вассермана, БПЛА долетели туда, куда смогли долететь. «Здесь нет цели. Куда смогли долететь дроны, туда и долетели. Скорее всего, эти самые беспилотники пустили хитрым маршрутом, найдя щель в нашей противовоздушной обороне. Значит, и эту щель закроем, как закрыли очень многие», — прокомментировал Анатолий Вассерман.