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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Чем опасна амброзия в Ростове-на-Дону и какие симптомы появляются у аллергиков

Чем опасна амброзия в Ростове-на-Дону и какие симптомы появляются у аллергиков

23 августа 2023, 15:32
Фото: 1MI
Чем опасна амброзия в Ростове-на-Дону и какие симптомы появляются у аллергиков
Для жителей Ростова-на-Дону амброзия является настоящей головной болью, особенно для тех, у кого есть аллергия. Чем опасно это растение и как оно влияет на самочувствие горожан, в материале RostovGazeta.

Что такое амброзия

Амброзия — это род растений семейства астровых, включающий несколько видов, среди которых наиболее известный — амброзия полынолистная. Это сорняк, который является одним из основных источников сезонных аллергических реакций у людей.

Причинами становятся мельчайшие пыльцевые зерна, которые могут распространяться в воздухе на большие расстояния и вызывать аллергические реакции у людей. Симптомы на пыльцу амброзии могут включать:

  • Насморк;
  • Заложенность носа;
  • Кашель;
  • Чихание;
  • Зуд и слезотечение глаз.

Амброзия цветет осенью, а люди, страдающие от аллергии, могут испытывать неприятные симптомы в течение этого периода.

Поскольку пыльца амброзии распространяется в воздухе, рекомендуется принимать меры предосторожности для уменьшения контакта с ней во время цветения. Это может включать закрытие окон в автомобиле и доме, частое мытье рук и лица после прогулок.

Поскольку пыльца амброзии распространяется в воздухе, рекомендуется принимать меры предосторожности для уменьшения контакта с ней во время цветения. Поскольку пыльца амброзии распространяется в воздухе, рекомендуется принимать меры предосторожности для уменьшения контакта с ней во время цветения.
Поскольку пыльца амброзии распространяется в воздухе, рекомендуется принимать меры предосторожности для уменьшения контакта с ней во время цветения.
Фото: AnRo0002/cc0/wiki

Чем опасна амброзия

Люди, страдающие от аллергии на амброзию, могут испытывать различные симптомы при контакте с пыльцой этого растения. Реакция зависит от чувствительности организма к аллергену. Типичные симптомы включают:

  1. Насморк: постоянное или повторяющееся выделение слизи из носа, что может привести к заложенности и затруднению дыхания.

  2. Глаза могут зудеть, покраснеть и начать слезиться из-за аллергической реакции на пыльцу.

  3. Люди могут почувствовать раздражение в горле и начать кашлять или чихать из-за воздействия аллергена на слизистую оболочку.

  4. В некоторых случаях амброзиоз может вызвать более серьезные симптомы, такие как ухудшение дыхания, особенно у людей с астмой или другими респираторными проблемами.

  5. У некоторых граждан аллергия на амброзию может вызывать усталость, раздражительность и общее недомогание.

Симптомы обычно возникают во время цветения амброзии, которое происходит осенью. Для большинства людей они не являются опасными, но могут быть довольно неприятными.

Жители Ростова жалуются на бескрайние поля амброзии во всех районах города
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Если есть подозрение на аллергию, рекомендуется обратиться к врачу-аллергологу для диагностики и получения рекомендаций по лечению и смягчению симптомов.

Если есть подозрение на аллергию, рекомендуется обратиться к врачу-аллергологу для диагностики и получения рекомендаций по лечению и смягчению симптомов.Если есть подозрение на аллергию, рекомендуется обратиться к врачу-аллергологу для диагностики и получения рекомендаций по лечению и смягчению симптомов.
Если есть подозрение на аллергию, рекомендуется обратиться к врачу-аллергологу для диагностики и получения рекомендаций по лечению и смягчению симптомов.
Фото: pxhere.com

Как бороться с амброзией

Эксперты предлагают несколько мер, которые помогут справиться с амброзией:

  1. Нужно постараться минимизировать контакт с пыльцой во время цветения. Стоит проветривать помещения, закрывать окна в доме и автомобиле, чтобы предотвратить проникновение пыльцы.
  2. Можно обсудить с врачом возможность принимать антигистаминные препараты или других лекарства для смягчения симптомов аллергии.
  3. В период цветения амброзии следует носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от контакта с пыльцой.
  4. В ряде случаев может быть полезно обратиться к специалистам по охране окружающей среды для консультаций по борьбе с распространением амброзии.

Эффективность мер будет зависеть от индивидуальной реакции организма на аллерген, поэтому рекомендуется получать советы и рекомендации от медицинских специалистов.

Проблемы с амброзией в Ростове

В Ростове-на-Дону появляющаяся каждый год амброзия является постоянной проблемой для горожан. Ее можно заметить во всех районах донской столицы. Несмотря на то, что растение пытаются уничтожить, жалобы от местных жителей на сорняки не прекращаются.

Несмотря на то, что растение пытаются уничтожить, жалобы от местных жителей на сорняки не прекращаются.Несмотря на то, что растение пытаются уничтожить, жалобы от местных жителей на сорняки не прекращаются.
Несмотря на то, что растение пытаются уничтожить, жалобы от местных жителей на сорняки не прекращаются.
Фото: pxhere.com

Так, много обращений в Интернете было в 2022 году, появились они и сейчас.

Вместе с этим власти Ростовской области предупреждали жителей региона о наказании за нескошенные сорняки и амброзию. За это грозит административная ответственность и только в прошлом году составили 913 протоколов на нарушителей.

Местным жителям напоминали, что выкашивать сорняки необходимо до начала периода цветения вне зависимости от того, находятся растения на муниципальной земле, рядом с магазинами или жилыми домами. За это ответственны как собственники домов, так и местные органы власти, ТСЖ и УК.

Для частных лиц размер штрафа может составить до трех тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от восьми до 30 тысяч рублей, а размер штрафа для юрлиц достигает 70 тысяч рублей.

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