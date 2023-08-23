Чем опасна амброзия в Ростове-на-Дону и какие симптомы появляются у аллергиков

Местным жителям напоминали, что выкашивать сорняки необходимо до начала периода цветения вне зависимости от того, находятся растения на муниципальной земле, рядом с магазинами или жилыми домами. За это ответственны как собственники домов, так и местные органы власти, ТСЖ и УК.