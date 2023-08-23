«Дамате» купила за 13 млн руб комплекс разорившегося «Евродона» в Ростовской области

Напомним, группа компаний «Евродон» принадлежала бизнесмену Вадиму Ванееву. Банкротом его признали в 2021 году. Тогда же началась процедура реализации имущества компании. По некоторым данным общая задолженность Ванеева перед кредиторами достигла 100 миллиардов рублей.