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«Дамате» купила за 13 млн руб комплекс разорившегося «Евродона» в Ростовской области

«Дамате» купила за 13 млн руб комплекс разорившегося «Евродона» в Ростовской области

23 августа 2023, 15:08
Фото: donland.ru
«Дамате» купила за 13 млн руб комплекс разорившегося «Евродона» в Ростовской области
Компания «Индюшкин двор», входящая в агрохолдинг «Дамате», выкупила инкубационный комплекс для сельскохозяйственной птицы, принадлежавший разорившемуся «Евродону» в Ростовской области, сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве.

Компания «Индюшкин двор», входящая в агрохолдинг «Дамате», выкупила инкубационный комплекс для сельскохозяйственной птицы. Он ранее принадлежал разорившейся агропромышленной группе компаний «Евродон».

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Стоимость инкубационного комплекса составила 13,7 миллиона рублей. При этом первоначальная цена на лот составляла 21,15 миллиона рублей.

При этом большая часть сделки уже обременена залогом (12,5 миллиона рублей).

Напомним, группа компаний «Евродон» принадлежала бизнесмену Вадиму Ванееву. Банкротом его признали в 2021 году. Тогда же началась процедура реализации имущества компании. По некоторым данным общая задолженность Ванеева перед кредиторами достигла 100 миллиардов рублей.

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