Дефицит топлива в Ростовской области связали с атакой на Крымский мост

В министерстве промышленности и энергетики региона сообщили, что топлива не хватает по двум причинам. Первая из них связана с ранее данными автомобилистам рекомендациями из Минтранса РФ о поездках в новые регионы через Ростов и таким образом снизить нагрузку на Крымский мост», — отмечается в сообщении.