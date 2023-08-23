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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Власти прокомментировали дефицит бензина в Ростовской области

Дефицит топлива в Ростовской области связали с атакой на Крымский мост

23 августа 2023, 13:07

Власти прокомментировали дефицит бензина в Ростовской области

Ограничения движения транспорта по Крымскому мосту могли привести к ажиотажному спросу на бензин в Ростовской области, через которую теперь проходит трафик в Крым, следует из сообщения Минпрома региона.

В среду глава одной из администраций региона заявил, что на заправках закончился бензин популярных марок.

В министерстве промышленности и энергетики региона сообщили, что топлива не хватает по двум причинам. Первая из них связана с ранее данными автомобилистам рекомендациями из Минтранса РФ о поездках в новые регионы через Ростов и таким образом снизить нагрузку на Крымский мост», — отмечается в сообщении.

Вторая же причина вызвана большим потоком отдыхающих, которые едут к морю на личных авто. Также наблюдается «сезонные повышение потребности в топливе со стороны аграриев», отметили в Минпроме.

При этом в министерстве заверили, что повода для паники нет. Все заправки работают по расписанию, а запасов топлива хватит как минимум на предстоящую неделю. В регионе также ожидают дополнительных поставок топлива.

Напомним, дефицит топлива в Ростовской области наблюдается с конца июля, а цены на него повысились в среднем на 2-3 рубля.

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О нехватке топлива также сообщают в других регионах страны. На данный момент известно о такой проблеме в Рязанской области и Хабаровском крае. Дефицит бензина также наблюдается в южных регионах России, прежде всего, в Крыму и Краснодарском крае.

Также сообщается о существенном росте цен на бензин и дизель по всей стране, при этом с 1 сентября начнут действовать новые правила госрегулирования цен на топливо.

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