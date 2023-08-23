Детско-юношеская гонка с препятствиями «КАЗАКИ» пройдет в Суворовском 9 сентября

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По традиции детско-юношеская гонка с препятствиями состоится в парке им. 70-летия Победы. Участники будут соревноваться в трех возрастных категориях: 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Испытать свои силы они могут на дистанции длиной в 800 метров, где предстоит преодолеть 12 препятствий.
Все участники соревнования получат памятные медали, победителей наградят грамотами и подарками от организаторов — спортивного клуба «Суворов».
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