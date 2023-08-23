Детско-юношеская гонка с препятствиями «КАЗАКИ» пройдет в Суворовском 9 сентября

Напомним, детские гонки с препятствиями в Суворовском проводятся уже не первый год, и с каждым разом привлекают все больше участников. Ознакомиться с материалами прошлых мероприятий можно здесь, а зарегистрироваться для участия в гонке здесь до утра 8 сентября