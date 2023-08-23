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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Детско-юношеская гонка с препятствиями «КАЗАКИ» пройдет в Суворовском 9 сентября

Детско-юношеская гонка с препятствиями «КАЗАКИ» пройдет в Суворовском 9 сентября

23 августа 2023, 12:17
Фото: АНО «Суворов»
Детям участников СВО и ветеранов боевых действий участие бесплатное, для этого нужно написать организаторам в их группу в ВКонтакте.

По традиции детско-юношеская гонка с препятствиями состоится в парке им. 70-летия Победы. Участники будут соревноваться в трех возрастных категориях: 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Испытать свои силы они могут на дистанции длиной в 800 метров, где предстоит преодолеть 12 препятствий.

Все участники соревнования получат памятные медали, победителей наградят грамотами и подарками от организаторов — спортивного клуба «Суворов».

Фото: АНО «Суворов»

Напомним, детские гонки с препятствиями в Суворовском проводятся уже не первый год, и с каждым разом привлекают все больше участников. Ознакомиться с материалами прошлых мероприятий можно здесь, а зарегистрироваться для участия в гонке здесь до утра 8 сентября

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