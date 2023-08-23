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60-летний Юрий Сташук из Ростовской области решил отправиться на фронт спецоперации

Добровольцем на спецоперацию записался 60-летний дальнобойщик из Ростовской области

23 августа 2023, 15:47
Фото: 1MI
60-летний Юрий Сташук из Ростовской области решил отправиться на фронт спецоперации
60-летний Юрий Сташук из Ростовской области решил отправиться на фронт спецоперации, об этом он рассказал журналистам «Российской газеты».

В Ростовской области на спецоперацию добровольцем решил отправиться 60-летний дальнобойщик Юрий Сташук. Он уже подал соответствующее заявление в военкомат.

Мужчина является уроженцем Хмельницкой области Украины. За плечами у Сташука военная служба, работала дальнобойщиком и бизнес. На фронт он решил отправиться, чтобы помочь стране.

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«Быстро это не кончится. Как можно быть в стороне? А характер у меня такой, что не могу сидеть без дела. Поскольку детей нет, решил пойти добровольцем на контрактную службу», — заключил он.

Ранее ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО.

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