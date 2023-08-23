Добровольцем на спецоперацию записался 60-летний дальнобойщик из Ростовской области

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В Ростовской области на спецоперацию добровольцем решил отправиться 60-летний дальнобойщик Юрий Сташук. Он уже подал соответствующее заявление в военкомат.
Мужчина является уроженцем Хмельницкой области Украины. За плечами у Сташука военная служба, работала дальнобойщиком и бизнес. На фронт он решил отправиться, чтобы помочь стране.
«Быстро это не кончится. Как можно быть в стороне? А характер у меня такой, что не могу сидеть без дела. Поскольку детей нет, решил пойти добровольцем на контрактную службу», — заключил он.
Ранее ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО.