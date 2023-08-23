Донские хлеборобы бьют все рекорды — сбор ранних зерновых составил 15,4 млн тонн

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Цифру в 15,4 млн тонн собранных ранних зерновых с донских полей озвучил губернатор Василий Голубев, в процессе рабочей поездки в Усть-Донецкий район. Глава региона встретился с тружениками АПК и вручил госнаграды 24 аграриям по результатам уборки прошлого года.
Урожай ранних зерновых в этом году почти на миллион тонн превосходит прошлогодни, который считался историческим рекордом и на 82% состоял из продовольственного зерна 3 и 4 класса.
В этом году средняя урожайность составила — 44,4 центнера с гектара, что на 5,2% выше показателей прошлого года.
— Сейчас донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 млн тонн ранних зерновых при средней урожайности 44,4 ц/га. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки — сбор поздних культур, — сказал Василий Голубев.
Кроме того, в этом году был достигнут рекордный урожай зернобобовых культур (в том числе и гороха) — собрано 526,7 тысяч тонн, что на 193% больше чем в прошлом году, и больше чем за все прошлые годы в регионе.
Аграрии в свою очередь отметили, что формирование урожая в этом году было нелегким. Зиму озимые пережили хорошо, но весной ждали погодные испытания. Весна была затяжной и холодной. Ход весенней посевной кампании в этом году был неоднократно прерывался частыми дождями, но майские и июньские осадки помогли набрать тот необходимый запас влаги, который позволил созреть и взойти яровым культурам.
В начале уборочной кампании земледельцы работали круглосуточно. Июльские дожди прерывали ход уборки и чтобы не упустить ни одной погожей минуты, аграрии выходили в поля.
Набрав высокие темпы уборочных работ (в том числе и благодаря технической модернизации), донские хлеборобы собрали большой победный урожай, внеся свою весомую лепту в российский каравай 2023 года.
По итогам уборки ранних зерновых, наибольший намолот оказался у аграриев Сальского района — 874,3 тысячи тонн. Почти не уступили им хозяйства Зимовниковского района — 872 тысячи тонн. Замыкает тройку лидеров по валовому сбору Зерноградский район, собравший 687,4 тысячи тонн зерновых и зернобобовых.
Лидером по урожайности стал в этом году Куйбышевский район с показателем 60,2 центнера с гектара, на втором месте аграрии Мясниковского района, получившие 59,8 ц/га, третье место занял Неклиновскоий район с урожайностью 54,5ц/га.
На Юге, да и по всей стране, по валовому сбору ранних зерновых Ростовская область заняла лидирующее первое место, намолотив 15 млн 402,1 тысячи тонн Второе место досталось Краснодарскому краю с намолотом в 11 млн 281 тысяч тонн, а закрывает тройку лидеров Юга России Ставропольский край, с намолотом в 8 млн 208 тысяч тонн.