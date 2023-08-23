Дрон, разбившийся на железной дороге в Таганроге, может оказаться гражданским

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В правительстве Ростовской области заявили, что дрон, упавший на железную дорогу в Таганроге, был гражданского назначения. Сейчас правоохранительные органы занимаются поисками его владельца. Предположительно, беспилотник потерял управление.
Власти уточнили, что на место его крушения приезжали специалисты-кинологи. Сейчас БПЛА изъят.
Напомним, о крушении дрона сообщили Telegram-каналы. Он упал сегодня утром на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». Беспилотник был оснащен камерой, из-за чего возникло предположение, что он был разведывательным.