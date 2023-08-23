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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Дрон, найденный на железной дороге в Таганроге, был гражданского назначения

Дрон, разбившийся на железной дороге в Таганроге, может оказаться гражданским

23 августа 2023, 18:01
Фото: МЧС России по Ростовской области
Дрон, найденный на железной дороге в Таганроге, был гражданского назначения
Дрон, найденный на железной дороге в Таганроге, был гражданского назначения, заявили в правительстве Ростовской области.

В правительстве Ростовской области заявили, что дрон, упавший на железную дорогу в Таганроге, был гражданского назначения. Сейчас правоохранительные органы занимаются поисками его владельца. Предположительно, беспилотник потерял управление.

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Власти уточнили, что на место его крушения приезжали специалисты-кинологи. Сейчас БПЛА изъят.

Напомним, о крушении дрона сообщили Telegram-каналы. Он упал сегодня утром на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». Беспилотник был оснащен камерой, из-за чего возникло предположение, что он был разведывательным.

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