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Двое подростков пострадали в аварии с грузовиком в Ростовской области

Двое подростков пострадали в аварии с грузовиком в Ростовской области

23 августа 2023, 05:09
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария с участием большегруза, из-за чего пострадали два человека, сообщили в региональном УГИБДД.

В Красносулинском районе столкнулись два автомобиля. Водитель «МАЗа» не справился с управлением и столкнулся с машиной «Лада», которой управлял 40-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили два пассажира автомобиля «Лада», им 17 и 12 лет. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Отмечается, что авария произошла в утреннее время на трассе М-4 «Дон».

Ранее в ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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