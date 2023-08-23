Двое подростков пострадали в аварии с грузовиком в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:15
В Красносулинском районе столкнулись два автомобиля. Водитель «МАЗа» не справился с управлением и столкнулся с машиной «Лада», которой управлял 40-летний водитель.
В результате столкновения травмы получили два пассажира автомобиля «Лада», им 17 и 12 лет. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Отмечается, что авария произошла в утреннее время на трассе М-4 «Дон».
Ранее в ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.