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Эколог Голубитченко рассказал, в каком водном состоянии находится сейчас река Кубань

Эколог Голубитченко рассказал, в каком водном состоянии находится сейчас река Кубань

23 августа 2023, 15:10
Фото: иллюстрация / kchr.clati.ru
Эколог Голубитченко рассказал, в каком водном состоянии находится сейчас река Кубань
Река Кубань является одной из самых крупных рек Юга России, а также этот водоём считается главной водной артерией Краснодарского края. Эколог Вениамин Голубитченко рассказал RostovGazeta о водном состоянии реки Кубань на сегодняшний день.

Как известно, основная проблема Кубани заключается в нестабильном водном режиме, так как из-за гидрологических особенностей и климатических условий акватория меняет свою полноту. Также в течение рек и морей в регионе смываются гербицидные и пестицидные вещества, которые используются в сельском хозяйстве.

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«В плане водности, как ни странно, состояние реки отличное. Воды много, даже предостаточно, так как к концу лета обычно уровень воды ниже. Касательно видимых загрязнений, замусоривания, плывущих детских бутылок, то этого практически не видно. Берега тоже довольно чистые, буквально два дня назад лицезрел это своими глазами в Новороссийске», — отметил эколог.

Кубань часто называют «княгиней кавказских рек», так как она берет свое начало высоко в горах на склонах Эльбруса, протекая сквозь Северный Кавказ, сплачиваясь в конце пути с Азовским морем.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему Сочи каждый год страдает от затоплений.

#Экология#Азовское море#Краснодарский край#Сельское хозяйство#Краснодар#Сочи#Новости Краснодара#Загрязнение#Новороссийск#София Дибияева#Река Кубань#Водное состояние#Водоём#Гидрологические особенности#Климатические условия#Замусоривание#Затопления
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