Эколог Голубитченко рассказал, в каком водном состоянии находится сейчас река Кубань

«В плане водности, как ни странно, состояние реки отличное. Воды много, даже предостаточно, так как к концу лета обычно уровень воды ниже. Касательно видимых загрязнений, замусоривания, плывущих детских бутылок, то этого практически не видно. Берега тоже довольно чистые, буквально два дня назад лицезрел это своими глазами в Новороссийске», — отметил эколог.