Эколог Голубитченко рассказал, в каком водном состоянии находится сейчас река Кубань

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как известно, основная проблема Кубани заключается в нестабильном водном режиме, так как из-за гидрологических особенностей и климатических условий акватория меняет свою полноту. Также в течение рек и морей в регионе смываются гербицидные и пестицидные вещества, которые используются в сельском хозяйстве.
«В плане водности, как ни странно, состояние реки отличное. Воды много, даже предостаточно, так как к концу лета обычно уровень воды ниже. Касательно видимых загрязнений, замусоривания, плывущих детских бутылок, то этого практически не видно. Берега тоже довольно чистые, буквально два дня назад лицезрел это своими глазами в Новороссийске», — отметил эколог.
Кубань часто называют «княгиней кавказских рек», так как она берет свое начало высоко в горах на склонах Эльбруса, протекая сквозь Северный Кавказ, сплачиваясь в конце пути с Азовским морем.
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