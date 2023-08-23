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Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой документов

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов

23 августа 2023, 07:13
Фото: donland.ru
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой документов
Защитники бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской сменили тактику в суде и пытаются объяснить победу «Центра 100» в торгах техническими регламентами, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в Кущевском районном суде продолжается судебный процесс по делу бывшей главы донского Минздрава Татьяны Быковской и ее экс-заместителя Станислава Беседовского. Бывших чиновников обвинили в превышении должностных полномочий ради сотрудничества с компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону», которая должна была взять на себя обязательства по утилизации медицинских отходов.

В среду, 23 августа, портал «Блокнот. Ростов» рассказал, что в суде возобновили процесс после перерыва из-за тяжелого заболевания Беседовского. В течение последнего слушания сторона защиты зачитывала документы, которые должны были доказать невиновность подозреваемых в злоупотреблении полномочиями. В числе документов упоминаются различные регламенты, правила и нормы, судебные решения, которые якобы должны были доказать причину выбора «Центра 100» в качестве исполнителя закупки. Документы должны были убедить суд, что «Центр 100» получил контракт без каких-либо преференций и выиграл тендер благодаря своему оборудованию и условиям оказания услуг.

Кроме того, сторона защиты предоставила результат лингвистического исследования записи разговора, во время которого якобы Быковская со своими подчиненными обсуждала, как избежать обвинений в заключении антимонопольного соглашения. В аудиозаписи, по словам издания, речь шла о защите от обвинений, найме адвокатов и других вещах, касающихся потенциального уголовного расследования.

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Эксперт Елена Цыпкина не увидела в беседе ничего незаконного, объяснив это использованием слова «прошу», а не «приказываю», «требую», в заключении она указала, что бывший министр не призывала подчиненных к противоправным действиям.

Позднее адвокаты стали зачитывать личные характеристики и заслуги Быковской, но их выступление прервал судья, которого интересовали доказательства по делу, а не личная информация подозреваемых.

Однако в конечном итоге заседание закончилось ничем, один из московских юристов должен был уехать, чтобы успеть на самолет, а Беседовский сослался на проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему присутствовать на заседании после перерыва. В слушаниях объявили двухнедельный перерыв.

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