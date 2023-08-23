Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов

В среду, 23 августа, портал «Блокнот. Ростов» рассказал, что в суде возобновили процесс после перерыва из-за тяжелого заболевания Беседовского. В течение последнего слушания сторона защиты зачитывала документы, которые должны были доказать невиновность подозреваемых в злоупотреблении полномочиями. В числе документов упоминаются различные регламенты, правила и нормы, судебные решения, которые якобы должны были доказать причину выбора «Центра 100» в качестве исполнителя закупки. Документы должны были убедить суд, что «Центр 100» получил контракт без каких-либо преференций и выиграл тендер благодаря своему оборудованию и условиям оказания услуг.