Эксперты оценили, как изменится рынок жилья в Ростове с застройкой Левобережья

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Эксперты оценили, как изменится рынок недвижимости в Ростове в связи с активной застройкой левого берега. Аналитики полагают, что перегрева рынка, а также большой конкуренции для уже существующих в городе проектов ждать не стоит.
Руководитель АН Immobily Алексей Олейников рассказал СМИ, что с 2024 по 2025 год в Ростове еще больше увеличатся темпы строительства, а средняя стоимость квадратного метра жилья на левом берегу Дона составит 120-130 тысяч рублей.
Управляющий АН «Парус» Максим Хмель добавил, спрос на квартиры на Левобережье, как ожидается, будет высоким из-за развитой там инфраструктуры. «Люди покупают в основном из-за того, что инфраструктурно интересно: рядом центр, там красиво, стадион», — говорит Хмель.
Оттолкнуть покупателей жилья от квартир на левом берегу может шум и потенциальные подтопления, так как территория там имеет подземные реки и каналы, соединяющиеся с Доном.
«Как только стали активно застраивать Левобережье, уже несколько лет в Батайске достаточно сильно ухудшилась ситуация с подтоплением. Вот в этом году вода вообще не уходила — такого мы не видели вообще, она стоит. Все специалисты хватаются за головы и не знают, как это победить», — говорит Хмель.
Ранее в Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома.