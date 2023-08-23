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Рынку недвижимости в Ростове не грозит перегрев в связи с застройкой Левого берега

Эксперты оценили, как изменится рынок жилья в Ростове с застройкой Левобережья

23 августа 2023, 17:13
Фото: rostovgazeta.ru
Рынку недвижимости в Ростове не грозит перегрев в связи с застройкой Левого берега
Рынку недвижимости в Ростове не грозит перегрев в связи с активной застройкой левого берега, пишет РБК-Ростов со ссылкой на экспертов.

Эксперты оценили, как изменится рынок недвижимости в Ростове в связи с активной застройкой левого берега. Аналитики полагают, что перегрева рынка, а также большой конкуренции для уже существующих в городе проектов ждать не стоит.

Руководитель АН Immobily Алексей Олейников рассказал СМИ, что с 2024 по 2025 год в Ростове еще больше увеличатся темпы строительства, а средняя стоимость квадратного метра жилья на левом берегу Дона составит 120-130 тысяч рублей.

Управляющий АН «Парус» Максим Хмель добавил, спрос на квартиры на Левобережье, как ожидается, будет высоким из-за развитой там инфраструктуры. «Люди покупают в основном из-за того, что инфраструктурно интересно: рядом центр, там красиво, стадион», — говорит Хмель.

В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома
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Оттолкнуть покупателей жилья от квартир на левом берегу может шум и потенциальные подтопления, так как территория там имеет подземные реки и каналы, соединяющиеся с Доном.

«Как только стали активно застраивать Левобережье, уже несколько лет в Батайске достаточно сильно ухудшилась ситуация с подтоплением. Вот в этом году вода вообще не уходила — такого мы не видели вообще, она стоит. Все специалисты хватаются за головы и не знают, как это победить», — говорит Хмель.

Ранее в Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома.

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