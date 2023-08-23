Эксперты оценили, как изменится рынок жилья в Ростове с застройкой Левобережья

«Как только стали активно застраивать Левобережье, уже несколько лет в Батайске достаточно сильно ухудшилась ситуация с подтоплением. Вот в этом году вода вообще не уходила — такого мы не видели вообще, она стоит. Все специалисты хватаются за головы и не знают, как это победить», — говорит Хмель.