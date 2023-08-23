rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Фирменному поезду Ростов — Москва вернут название «Тихий Дон»

Фирменному поезду Ростов — Москва вернут название «Тихий Дон»

23 августа 2023, 12:00
Фото: Попов Владимир Владимирович/cc bu sa 3.0/wiki
Фирменному поезду Ростов — Москва вернут название «Тихий Дон»
Фирменный поезд, который курсирует из Москвы в Ростов-на-Дону, снова получит название «Тихий Дон», прозвучало на заседании в правительстве региона.

Поезд планируется запустить в начале сентября, это произойдет 6 или 7 числа. Внутри пассажиры смогут увидеть виды донского региона.

Напомним, впервые этот поезд поставили на рельсы еще в 1960-х годах, он приезжает на Казанский вокзал в Москве. Однако фирменное название у него забрали в 2000-е годы.

Пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Ростовской области
Узнать подробнее

Добавим, что сейчас состав курсирует в обычной окраске и без фирменного стиля.

Ранее стало известно, что на левом берегу Дона построят железнодорожный путь к Ростовскому порту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в Ростовской областиВ Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю дончанкуЕхавшая из Ростова проститутка впала в кому в поезде
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Ростовский порт#Поезд#Правительство#Рельсы#Донский регион#Сентябрь#Тихий Дон#Фирменный поезд#Казанский вокзал#Фирменное название#Окраска#Железнодорожный путь
Подпишитесь
В Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95
Сегодня, 08:12
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов
Сегодня, 07:13
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
Сегодня, 06:57
Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:47
Урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями
Сегодня, 08:16
Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции
Сегодня, 07:50