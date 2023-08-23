Фирменному поезду Ростов — Москва вернут название «Тихий Дон»

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Поезд планируется запустить в начале сентября, это произойдет 6 или 7 числа. Внутри пассажиры смогут увидеть виды донского региона.
Напомним, впервые этот поезд поставили на рельсы еще в 1960-х годах, он приезжает на Казанский вокзал в Москве. Однако фирменное название у него забрали в 2000-е годы.
Добавим, что сейчас состав курсирует в обычной окраске и без фирменного стиля.
Ранее стало известно, что на левом берегу Дона построят железнодорожный путь к Ростовскому порту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.