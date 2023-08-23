Генеральную уборку проведут в Ростове перед Днем города

Глава администрации Алексей Логвиненко дал распоряжение навести порядок в Ростове перед Днем города. Убираться будут как на муниципальных землях, так и на участках, находящихся в ведении предприятий, управляющих компаний, ТСЖ, а также на бесхозных территориях.