Генеральную уборку проведут в Ростове перед Днем города

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Глава администрации Алексей Логвиненко дал распоряжение навести порядок в Ростове перед Днем города. Убираться будут как на муниципальных землях, так и на участках, находящихся в ведении предприятий, управляющих компаний, ТСЖ, а также на бесхозных территориях.
Ликвидировать в рамках уборки будут свалочные очаги и сорную растительность. Также в планах обрезка деревьев, устранение мест разрытий инженерных коммуникаций.
Помимо этого, 2 сентября все ростовчане смогут поучаствовать в общегородском субботник.
Напомним, в Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз.