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В Ростове перед Днем города будет проведена масштабная уборка

Генеральную уборку проведут в Ростове перед Днем города

23 августа 2023, 17:45
Фото: 1MI
В Ростове перед Днем города будет проведена масштабная уборка
В Ростове перед Днем города будет проведена масштабная уборка, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава администрации Алексей Логвиненко дал распоряжение навести порядок в Ростове перед Днем города. Убираться будут как на муниципальных землях, так и на участках, находящихся в ведении предприятий, управляющих компаний, ТСЖ, а также на бесхозных территориях.

Ликвидировать в рамках уборки будут свалочные очаги и сорную растительность. Также в планах обрезка деревьев, устранение мест разрытий инженерных коммуникаций.

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Помимо этого, 2 сентября все ростовчане смогут поучаствовать в общегородском субботник.

Напомним, в Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз.

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