Глава Запорожья сообщил о гибели Пригожина спустя два месяца после мятежа в Ростове

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Бизнесмен Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин, предположительно, погибли в результате крушения частного самолета в Тверской области. Информацию об этом в частности подтвердил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Также о смерти Пригожина писали Telegram-каналы, близкие к окружению Пригожина.
Однако официальной информации о состоянии и местонахождении бизнесмена до сих пор не поступало.
Самолет, на котором мог быть Пригожин, рухнул спустя два месяца после его мятежа в Ростове. RostovGazeta подробно рассказывала о событиях того дня.