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Published Сегодня, 18:48

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Updated Сегодня, 18:51

Глава администрации Запорожья Рогов заявил, что Евгений Пригожин погиб

Глава Запорожья сообщил о гибели Пригожина спустя два месяца после мятежа в Ростове

23 августа 2023, 18:48
Фото: Wikimedia
Глава администрации Запорожья Рогов заявил, что Евгений Пригожин погиб
Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин погибли в результате крушения самолета в Тверской области, это произошло спустя ровно два месяца после мятеж в Ростове, сообщил глава администрации Запорожья Владимир Рогов.

Бизнесмен Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин, предположительно, погибли в результате крушения частного самолета в Тверской области. Информацию об этом в частности подтвердил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Также о смерти Пригожина писали Telegram-каналы, близкие к окружению Пригожина.

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Глава администрации Запорожья Рогов заявил, что Евгений Пригожин погибГлава администрации Запорожья Рогов заявил, что Евгений Пригожин погиб
Глава администрации Запорожья Рогов заявил, что Евгений Пригожин погиб
Фото: government.ru

Однако официальной информации о состоянии и местонахождении бизнесмена до сих пор не поступало.

Самолет, на котором мог быть Пригожин, рухнул спустя два месяца после его мятежа в Ростове. RostovGazeta подробно рассказывала о событиях того дня.

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