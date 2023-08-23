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Глава Донецка Кураев рассказал, когда на заправки поступит бензин

Глава Донецка Кураев рассказал, когда на заправки поступит бензин

23 августа 2023, 08:17
Фото: 1MI
Глава Донецка Кураев рассказал, когда на заправки поступит бензин
В Донецке Ростовской области дефицит бензина обещают восполнить в течение дня на заправках «Лукойл» и «Формула», об этом горожанам сообщил глава администрации Роман Кураев.

Напомним, утром 23 августа глава администрации Донецка Роман Кураев объявил, что на городских заправках закончилось топливо марок А-92 и А-95. Несмотря на возникший дефицит, в городе оставили резерв для спецтранспорта.

Что касается срока поставок новых партий топлива, то они заметно отличаются в зависимости от компании, которой принадлежит заправочная станция.

По словам Кураева, «Лукойл» обещает пополнить запасы бензина А-92 и А-95 в течение дня, заправкам «Формула» А-92 обещают поставить к обеду, а вот по «Газпрому» информации о поставках бензина пока не поступало.

Запасов бензина в Ростовской области хватит на 10 дней
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«Данная ситуация по городу не единичная — это ситуация по области», — добавил Кураев. Однако это не убедило местных жителей, которые в комментариях под постом отметили, что пополнение запасов топлива обещают произвести уже неделю.

Ранее власти объяснили дефицит бензина в Ростовской области увеличением потока транзитного транспорта и ростом спроса на топливо среди фермеров, аграриев и отдыхающих.

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