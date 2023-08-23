Глава Донецка Кураев рассказал, когда на заправки поступит бензин

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Напомним, утром 23 августа глава администрации Донецка Роман Кураев объявил, что на городских заправках закончилось топливо марок А-92 и А-95. Несмотря на возникший дефицит, в городе оставили резерв для спецтранспорта.
Что касается срока поставок новых партий топлива, то они заметно отличаются в зависимости от компании, которой принадлежит заправочная станция.
По словам Кураева, «Лукойл» обещает пополнить запасы бензина А-92 и А-95 в течение дня, заправкам «Формула» А-92 обещают поставить к обеду, а вот по «Газпрому» информации о поставках бензина пока не поступало.
«Данная ситуация по городу не единичная — это ситуация по области», — добавил Кураев. Однако это не убедило местных жителей, которые в комментариях под постом отметили, что пополнение запасов топлива обещают произвести уже неделю.
Ранее власти объяснили дефицит бензина в Ростовской области увеличением потока транзитного транспорта и ростом спроса на топливо среди фермеров, аграриев и отдыхающих.