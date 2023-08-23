Губернатор Голубев отреагировал на слова о первенстве Кубани над Ростовской областью

На очередном заседании правительства Ростовской области спикер Андрей Ворожбитов из Центра разработки перспективных технологии назвал соседнюю Кубань «более развитой» в сравнении с донским регионом. «Скажу так, по Ростовской области у нас очень даже позитивная ситуация если сравнивать, допустим, с Республикой Крым. Ну или с более развитым или, скажем так, в сравнении с нами развитым Краснодарским краем», — заявил эксперт.