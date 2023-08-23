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Published Сегодня, 15:04

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Губернатор Голубев отреагировал на слова о первенстве Кубани над Ростовской областью

Губернатор Голубев отреагировал на слова о первенстве Кубани над Ростовской областью

23 августа 2023, 15:04
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев отреагировал на слова о первенстве Кубани над Ростовской областью
Губернатор оспорил слова о том, что Краснодарский край более развит, чем Ростовская область, спор возник на последнем заседании правительства региона.

На очередном заседании правительства Ростовской области спикер Андрей Ворожбитов из Центра разработки перспективных технологии назвал соседнюю Кубань «более развитой» в сравнении с донским регионом. «Скажу так, по Ростовской области у нас очень даже позитивная ситуация если сравнивать, допустим, с Республикой Крым. Ну или с более развитым или, скажем так, в сравнении с нами развитым Краснодарским краем», — заявил эксперт.

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Губернатор Василий Голубев поспешил перебить спикера и оспорить его точку зрения. «Почему вы так думаете? Почему вы думаете, что он более развитый? Так, кто считает, что Краснодарский край более развитый, поднимите руки. […] Так что давайте так, соседи и соседи», — заключил глава донского региона.

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