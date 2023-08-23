Губернатор Голубев отреагировал на слова о первенстве Кубани над Ростовской областью

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
На очередном заседании правительства Ростовской области спикер Андрей Ворожбитов из Центра разработки перспективных технологии назвал соседнюю Кубань «более развитой» в сравнении с донским регионом. «Скажу так, по Ростовской области у нас очень даже позитивная ситуация если сравнивать, допустим, с Республикой Крым. Ну или с более развитым или, скажем так, в сравнении с нами развитым Краснодарским краем», — заявил эксперт.
Губернатор Василий Голубев поспешил перебить спикера и оспорить его точку зрения. «Почему вы так думаете? Почему вы думаете, что он более развитый? Так, кто считает, что Краснодарский край более развитый, поднимите руки. […] Так что давайте так, соседи и соседи», — заключил глава донского региона.
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