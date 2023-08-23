Историю СВО будут учить по новым учебникам в школах Ростовской области с 1 сентября

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Ученикам 10-11 классов будут преподавать историю по новым учебникам, которые объединили два курса — «История России» и «Всеобщая история».
В учебнике для 10 класса значительное количество материала посвящено Великой Отечественной войне, в отдельных разделах есть информация об обороне Москвы, блокаде Ленинграда.
В учебнике для 11 класса есть главы, посвященные воссоединению Крыма с Россией, причины и цели СВО, а также описываются подвиги героев.
Всего для региона закупили более 16 тысяч экземпляров.
До 2024 года планируется подготовить учебники истории для 5-9 классов. До 2025 года хотят ввести государственные учебники по всем школьным предметам.
С 1 сентября во всех школах введут единую базовую программу, для чего и обновляют учебную литературу.
В донском регионе на эти цели выделили более 1,5 миллиарда рублей. Закуплено около 1,6 миллиона книг по различным предметам.
Расширенный материал о новых учебниках по истории можно прочитать по ссылке.