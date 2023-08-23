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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Историю СВО будут учить по новым учебникам в школах Ростовской области с 1 сентября

Историю СВО будут учить по новым учебникам в школах Ростовской области с 1 сентября

23 августа 2023, 14:19
Фото: donland.ru
Историю СВО будут учить по новым учебникам в школах Ростовской области с 1 сентября
В Ростовской области с 1 сентября историю будут преподавать по новым учебникам, сообщили в правительстве региона.

Ученикам 10-11 классов будут преподавать историю по новым учебникам, которые объединили два курса — «История России» и «Всеобщая история».

В учебнике для 10 класса значительное количество материала посвящено Великой Отечественной войне, в отдельных разделах есть информация об обороне Москвы, блокаде Ленинграда.

В учебнике для 11 класса есть главы, посвященные воссоединению Крыма с Россией, причины и цели СВО, а также описываются подвиги героев.

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Всего для региона закупили более 16 тысяч экземпляров.

До 2024 года планируется подготовить учебники истории для 5-9 классов. До 2025 года хотят ввести государственные учебники по всем школьным предметам.

С 1 сентября во всех школах введут единую базовую программу, для чего и обновляют учебную литературу.

В донском регионе на эти цели выделили более 1,5 миллиарда рублей. Закуплено около 1,6 миллиона книг по различным предметам.

Расширенный материал о новых учебниках по истории можно прочитать по ссылке.

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