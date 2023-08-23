Компания Газпромбанк Автолизинг подвела итоги за 5 лет

За время работы Газпромбанк Автолизинг передал более 100 000 единиц техники 40 000 клиентов. Сегодня компания, входящая в Группу Газпромбанк Лизинг, имеет представительства в 70 городах России и штат из 2000 сотрудников. В число предметов лизинга входят легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.



Газпромбанк Автолизинг демонстрирует один из самых высоких на рынке темпов роста. С каждым новым отчетным периодом показатель по приросту объемов нового бизнеса увеличивается: по итогам 2022 года — в 2,3 раза, первого полугодия 2023-го — в 2,8 раз.



В 2022 году компания вошла в тройку сильнейших игроков рынка в сегменте автотранспорта и спецтехники с долей 11,7%. В текущем году Газпромбанк Автолизинг развивается максимально эффективно: за 6 месяцев доля на рынке приблизилась к 12,5%, а рентабельность активов (ROA) выросла с 6,1% до 6,8%. Прибыль по итогам 1 полугодия 2023 года в 3 раза превысила показатель аналогичного периода прошлого года. Основной объем продаж (56,7%) обеспечил сегмент грузовой техники.



Лизинговая компания сотрудничает с широким пулом партнеров — официальными представительствами автомобильных брендов в России, крупными и небольшими дилерскими сетями, и предлагает своим клиентам одни из лучших на рынке условий финансовой аренды автотранспорта.



В настоящий момент юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить договор лизинга на срок от 6 до 84 месяцев с авансом от 0 до 49%. Для клиентов доступны скидки до 5% по фирменным программам «Китайский Спецсезон» и «Льготный лизинг», а также разные типы графиков оплат, в том числе со сниженными до 30% первыми тремя ежемесячными платежами по программе «Плавный старт».



Газпромбанк Автолизинг активно развивает онлайн-продукты — в этом году был запущен маркетплейс готовых лизинговых решений ЛизингМаркет, для юридических и физических лиц работает Онлайн-автоаукцион.



«Юбилейный год мы начали очень динамично, перевыполнив первоначальный план продаж на 6 месяцев на 215%, — комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг. Планы на год и на следующие 5 лет оптимистичные! Мы молодая компания, и с этим связан ряд преимуществ. Нам легче перестраиваться и адаптироваться к новым реалиям, чем тем, кто давно на рынке, поэтому компания быстро растет и завоевывает доверие клиентов, более 45% из которых обращаются повторно. В дальнейшем мы продолжим работу над улучшением бизнес-процессов, в том числе с применением современных технологий, чтобы иметь возможность предлагать еще более эффективные лизинговые решения».