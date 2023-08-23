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С 23 по 26 августа на Ростовскую область обрушатся мощные магнитные бури

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 23 августа

23 августа 2023, 17:59
Фото: 1MI
С 23 по 26 августа на Ростовскую область обрушатся мощные магнитные бури
С 23 по 26 августа на Ростовскую область обрушатся мощные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.

Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 23 августа. Геомагнитные удары будут в активной фазе до 26 августа. Их интенсивность составит четыре балла из пяти максимальных.

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Метеозависимые граждане в этот период могут почувствовать значительное недомогание. Подверженных геомагнитной активности людей просят больше отдыхать, а также избегать излишнего стресса и физического напряжения.

Ранее стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростовская область#Магнитные бури в Ростовской области
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