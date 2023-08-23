Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 23 августа

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 23 августа. Геомагнитные удары будут в активной фазе до 26 августа. Их интенсивность составит четыре балла из пяти максимальных.
Метеозависимые граждане в этот период могут почувствовать значительное недомогание. Подверженных геомагнитной активности людей просят больше отдыхать, а также избегать излишнего стресса и физического напряжения.
Ранее стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области.