На ремонт 25 грунтовых дорог власти Ростова потратят 243,5 миллиона рублей

Также в планах у властей ремонт еще 25 грунтовых дорог. На это выделят 243,5 миллиона рублей. Контракты с подрядчиками, которые будут ремонтировать дороги, уже заключены, ведутся подготовительные работы. Завершить ремонт этих дорог планируют к 1 декабря текущего года.