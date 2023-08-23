rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

На ремонт 25 грунтовых дорог власти Ростова потратят 243,5 миллиона рублей

На ремонт 25 грунтовых дорог власти Ростова потратят 243,5 миллиона рублей

23 августа 2023, 12:27
Фото: pxhere.com
На ремонт 25 грунтовых дорог власти Ростова потратят 243,5 миллиона рублей
В Ростове планируют отремонтировать 25 грунтовых дорог, сообщили в администрации города.

Власти Ростова отчитались о ремонте грунтовых дорог в городе. В рамках принятого трёхлетнего бюджета сейчас ремонтируются 13 грунтовых дорог. На них появится твердое покрытие. Чиновники заверяют, что к 15 сентября работы на этих дорогах завершатся.

В Ростове для хороших дорог финансирование ремонта нужно увеличить в четыре раза
Узнать подробнее

Также в планах у властей ремонт еще 25 грунтовых дорог. На это выделят 243,5 миллиона рублей. Контракты с подрядчиками, которые будут ремонтировать дороги, уже заключены, ведутся подготовительные работы. Завершить ремонт этих дорог планируют к 1 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют больше 40 километров дорог к детсадам и к школам.

Читайте также:
В администрации озвучили планы ремонта грунтовых дорог в Ростове-на-ДонуГубернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные срокиЛюбимый подрядчик донского Минтранса проиграл тендер на ремонт дороги в ДНР
#Город#Касается каждого#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация Ростова#Ремонт дорог в Ростове#Ростов#Грунтовые дороги в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95
Сегодня, 08:12
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов
Сегодня, 07:13
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
Сегодня, 06:57
Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:47
Урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями
Сегодня, 08:16
Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции
Сегодня, 07:50