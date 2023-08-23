На ремонт 25 грунтовых дорог власти Ростова потратят 243,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Власти Ростова отчитались о ремонте грунтовых дорог в городе. В рамках принятого трёхлетнего бюджета сейчас ремонтируются 13 грунтовых дорог. На них появится твердое покрытие. Чиновники заверяют, что к 15 сентября работы на этих дорогах завершатся.
Также в планах у властей ремонт еще 25 грунтовых дорог. На это выделят 243,5 миллиона рублей. Контракты с подрядчиками, которые будут ремонтировать дороги, уже заключены, ведутся подготовительные работы. Завершить ремонт этих дорог планируют к 1 декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют больше 40 километров дорог к детсадам и к школам.