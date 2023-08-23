Названы предельные зарплаты учителей в Ростовской области

Согласно данным за 2023 год, средняя зарплата для учителей в России составляет 45 тысяч рублей в месяц (год назад — 40,2 тысячи рублей). Самые высокие доходы предлагают в Москве (74 тысячи рублей), Сургуте (62,1 тысячи рублей) и Калуге (57,8 тысячи рублей). В Ростове-на-Дону средняя зарплата составляет 41,5 тысяч рублей, что позволяет ему войти в список топ-40 городов.