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Названы предельные зарплаты учителей в Ростовской области

Названы предельные зарплаты учителей в Ростовской области

23 августа 2023, 07:42
Фото: 1MI
Названы предельные зарплаты учителей в Ростовской области
В Ростовской области в мае–августе 2023 года диапазон предлагаемых зарплат учителям составил от 32 до 114 тысяч рублей, сообщает HH.ru.

Среди наиболее востребованных профессий сейчас можно отметить преподавателей иностранных языков, учителей начальных классов и учителей-предметников. Множество онлайн-школ и центров дополнительного образования ищут таких специалистов.

Зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области
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Согласно данным за 2023 год, средняя зарплата для учителей в России составляет 45 тысяч рублей в месяц (год назад — 40,2 тысячи рублей). Самые высокие доходы предлагают в Москве (74 тысячи рублей), Сургуте (62,1 тысячи рублей) и Калуге (57,8 тысячи рублей). В Ростове-на-Дону средняя зарплата составляет 41,5 тысяч рублей, что позволяет ему войти в список топ-40 городов.

В июле количество открытых вакансий для учителей и преподавателей в Ростовской области увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области.

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