Названы предельные зарплаты учителей в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Среди наиболее востребованных профессий сейчас можно отметить преподавателей иностранных языков, учителей начальных классов и учителей-предметников. Множество онлайн-школ и центров дополнительного образования ищут таких специалистов.
Согласно данным за 2023 год, средняя зарплата для учителей в России составляет 45 тысяч рублей в месяц (год назад — 40,2 тысячи рублей). Самые высокие доходы предлагают в Москве (74 тысячи рублей), Сургуте (62,1 тысячи рублей) и Калуге (57,8 тысячи рублей). В Ростове-на-Дону средняя зарплата составляет 41,5 тысяч рублей, что позволяет ему войти в список топ-40 городов.
В июле количество открытых вакансий для учителей и преподавателей в Ростовской области увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области.