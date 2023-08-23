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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет

Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет

23 августа 2023, 12:49
Фото: 69.mchs.gov.ru
Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет
В Интернете распространяют информацию о якобы найденном на обочине дороги в районе хутора Ягодинка взрывном устройстве. RostovGazeta решила проверить это сообщение и выяснить, фейковое оно или настоящее.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Неизвестные 22 августа опубликовали в соцсетях фотографию лежащего в траве предмета, похожего на обмотанную скотчем коробку. Автор утверждал, что это якобы взрывное устройство в районе хутора Ягодинка и что дорога в этом районе перекрыта.

По самой фотографии понять, представляет ли опасность этот предмет и где он находится, не получится. Однако снимок сопровождался аудиозаписью, на которой мужчина сообщил о «достоверной информации от администрации Нижнедонского района о том, что в районе мясокостного завода на газопроводе заложена бомба».

По самой фотографии понять, представляет ли опасность этот предмет и где он находится, не получится.По самой фотографии понять, представляет ли опасность этот предмет и где он находится, не получится.
По самой фотографии понять, представляет ли опасность этот предмет и где он находится, не получится.
Фото: t.me/shahtyKVU

Но вся эта информация оказалась очередным фейком, которым, возможно, пытаются посеять панику. Изначально опровержение написал Telegram-канал шахтинского издания «КВУ», заявив, что этому сообщению верить не стоит. Об этом говорит и то, что в аудиозаписи упоминается администрация Нижнедонского района, которой не существует в Ростовской области.

Информацию о взрывном устройстве не подтвердили и в силовых структурах, хотя обычно они дают комментарии, если сообщение правдивое. Отсюда можно сделать вывод, что мы столкнулись с обычным и неумелым фейком, а доверять стоит только официальным источникам информации.

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