Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет

По самой фотографии понять, представляет ли опасность этот предмет и где он находится, не получится. Однако снимок сопровождался аудиозаписью, на которой мужчина сообщил о «достоверной информации от администрации Нижнедонского района о том, что в районе мясокостного завода на газопроводе заложена бомба».