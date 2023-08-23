Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Неизвестные 22 августа опубликовали в соцсетях фотографию лежащего в траве предмета, похожего на обмотанную скотчем коробку. Автор утверждал, что это якобы взрывное устройство в районе хутора Ягодинка и что дорога в этом районе перекрыта.
По самой фотографии понять, представляет ли опасность этот предмет и где он находится, не получится. Однако снимок сопровождался аудиозаписью, на которой мужчина сообщил о «достоверной информации от администрации Нижнедонского района о том, что в районе мясокостного завода на газопроводе заложена бомба».
Но вся эта информация оказалась очередным фейком, которым, возможно, пытаются посеять панику. Изначально опровержение написал Telegram-канал шахтинского издания «КВУ», заявив, что этому сообщению верить не стоит. Об этом говорит и то, что в аудиозаписи упоминается администрация Нижнедонского района, которой не существует в Ростовской области.
Информацию о взрывном устройстве не подтвердили и в силовых структурах, хотя обычно они дают комментарии, если сообщение правдивое. Отсюда можно сделать вывод, что мы столкнулись с обычным и неумелым фейком, а доверять стоит только официальным источникам информации.