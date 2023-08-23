Общественница Марина Репещук рассказала, почему в Краснодаре подняли цены на проезд

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Отметим, что директор МУП «КТТУ» Александр Грачев объяснил увеличение стоимости проезда необходимостью удержания и набора новых квалифицированных кадров, а также для компенсации затрат предприятия.
«Пассажиры жалуются. Я тоже передвигаюсь только на общественном транспорте. С учётом протяженности Краснодара, отсутствия билетного меню, зачастую приходится двигаться с пересадкой — в день я трачу минимум 160 рублей. Естественно, это накладно для большинства граждан. Но, к сожалению, эта мера неизбежна. У нас нехватка водителей, КТТУ повышают тариф от безысходности», — прокомментировала Марина Репещук.
Напомним о дефиците водителей и кондукторов, которые стремительно увольняются из-за низких зарплат. Ввиду нехватки сотрудников общественный транспорт уходит в депо раньше положенного времени, что доставляет множество неудобств горожанам.
«В городе-миллионнике большие интервалы между автобусами, троллейбусами, трамваями. После 7-8 вечера передвигаться по Краснодару невозможно, не на чем поехать. Просто повышать стоимость проезда для обычного пассажира — бесчеловечно, но КТТУ можно понять. Все забыли о том, что общественный транспорт выполняет социальную функцию. Уходят водители, у них низкая зарплата. И у нас до сих пор не продумала ни одна программа, которая была бы направлена на поддержание авторитета профессии водителя», — заключила руководитель движения «Транспортная инициатива».