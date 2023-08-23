Общественница Марина Репещук рассказала, почему в Краснодаре подняли цены на проезд

«В городе-миллионнике большие интервалы между автобусами, троллейбусами, трамваями. После 7-8 вечера передвигаться по Краснодару невозможно, не на чем поехать. Просто повышать стоимость проезда для обычного пассажира — бесчеловечно, но КТТУ можно понять. Все забыли о том, что общественный транспорт выполняет социальную функцию. Уходят водители, у них низкая зарплата. И у нас до сих пор не продумала ни одна программа, которая была бы направлена на поддержание авторитета профессии водителя», — заключила руководитель движения «Транспортная инициатива».