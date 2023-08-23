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Общественница Марина Репещук рассказала, почему в Краснодаре подняли цены на проезд

Общественница Марина Репещук рассказала, почему в Краснодаре подняли цены на проезд

23 августа 2023, 18:51
Фото: Александр Райко / krd.ru/cc by 4.0
Общественница Марина Репещук рассказала, почему в Краснодаре подняли цены на проезд
Проезд на общественном транспорте Краснодара теперь стоит 40 рублей. Новая цена коснулась городских трамваев, троллейбусов, автобусов КТТУ и маршруток (№ 19, 32, 89, 91, 120). Руководитель движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук объяснила RostovGazeta, почему проезд подорожал.

Отметим, что директор МУП «КТТУ» Александр Грачев объяснил увеличение стоимости проезда необходимостью удержания и набора новых квалифицированных кадров, а также для компенсации затрат предприятия.

«Пассажиры жалуются. Я тоже передвигаюсь только на общественном транспорте. С учётом протяженности Краснодара, отсутствия билетного меню, зачастую приходится двигаться с пересадкой — в день я трачу минимум 160 рублей. Естественно, это накладно для большинства граждан. Но, к сожалению, эта мера неизбежна. У нас нехватка водителей, КТТУ повышают тариф от безысходности», — прокомментировала Марина Репещук.

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Напомним о дефиците водителей и кондукторов, которые стремительно увольняются из-за низких зарплат. Ввиду нехватки сотрудников общественный транспорт уходит в депо раньше положенного времени, что доставляет множество неудобств горожанам.

Напомним о дефиците водителей и кондукторов, которые стремительно увольняются из-за низких зарплат.Напомним о дефиците водителей и кондукторов, которые стремительно увольняются из-за низких зарплат.
Напомним о дефиците водителей и кондукторов, которые стремительно увольняются из-за низких зарплат.
Фото: Александр Райко / krd.ru/cc by 4.0

«В городе-миллионнике большие интервалы между автобусами, троллейбусами, трамваями. После 7-8 вечера передвигаться по Краснодару невозможно, не на чем поехать. Просто повышать стоимость проезда для обычного пассажира — бесчеловечно, но КТТУ можно понять. Все забыли о том, что общественный транспорт выполняет социальную функцию. Уходят водители, у них низкая зарплата. И у нас до сих пор не продумала ни одна программа, которая была бы направлена на поддержание авторитета профессии водителя», — заключила руководитель движения «Транспортная инициатива».

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