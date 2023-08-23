Перемены в Омской области — знак для других регионов?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Семья как основа
На сегодня Омская область располагается на 66 месте из 85 по качеству жизни. Об этом говорят данные РИА «Рейтинг». Население год от года сокращается, основные причины — миграция, низкий уровень рождаемости и естественная убыль. Чтобы исправить ситуацию, к 2025 году поставлена цель увеличить рождаемость на 2,6%. Основная ставка делается на соцподдержку семей с детьми: сейчас 35 тыс омичей получают до 15 различных пособий и выплат, пишет gorod55.ru.
Жизнь семей с детьми также делают комфортней: скоро в Омске и Называевском районе откроют два первых семейных многофункциональных центра. Это учреждения по типу МФЦ, где решают только «семейные» вопросы.
Другой важный момент — популяризация традиционных ценностей. Яркий пример — в начале лета врио губернатора Виталий Хоценко наградил победителей областного конкурса «Семья года» и вручил им по 100 тысяч рублей.
Основные вехи
Виталий Хоценко намерен сделать область промышленно-логистическим центром федерального масштаба. Для этого есть все ресурсы: крупная транспортная развязка к Казахстану и Китаю, судоходная река Иртыш, железнодорожные пути и трассы.
Что касается промышленности, то здесь есть стратегия: развивать более мелкие компании вокруг крупных промышленных гигантов, а затем соединять производственные цепочки и формировать кластеры. Кадры для этих предприятий будут привлекать из собственных образовательных учреждений. Для этого система образования подстроится под актуальные запросы рынка, а для специалистов будет строиться комфортное и доступное жилье.
В начале июля исполнилась символическая для Виталия Хоценко дата — 100 дней на посту врио губернатора региона. Эксперты увидели в его назначении сигнал к позитивным изменениям в Омской области. И курс на это уже заметен: с первых выездов по региону молодой управленец сконцентрировал внимание на самых проблемных точках. Например, строительстве жилья, нехватке соцобъектов, развитии сёл и дорогах.
Более того, новое руководство области старалось доказать слова делами: Хоценко уже с первых поездок обратил внимание на самые насущные проблемы жителей Омской области — строительство жилья, наличие школ и больниц, сельские территории и дороги. Чтобы эффективно решить новые задачи, врио губернатора запустил региональный кадровый конкурс на поиск талантливых молодых руководителей по аналогии с «Лидерами России», откуда выпустился сам.
Вызовы времени
Внешние санкции пошли на пользу местным предприятиям, поскольку выросли оборонные заказы. Однако так будет не всегда, поэтому сектор следует перестраивать, чтобы он развивался и в мирное время.
По словам Хоценко, перспективные отрасли для развития области — промышленность, сельское хозяйство и логистика. Опыт работы в этих секторах у управленца есть: он был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, работал в Минпромторге России и ДНР. При этом итоги работы Хоценко становились ориентиром для его последователей. К примеру, то же Ставрополье благодаря его действиям стало активно развивать зелёную энергетику, и в итоге сейчас является крупнейшим в стране центром ветрогенерации.
Позитивные примеры уже есть и в Омской области: 12 млрд рублей инвестиций пошло на строительство логопарка «Солнечный». На вторую очередь планируется привлечь ещё 5 млрд рублей. Запущено строительство производства полиизобутилена и переработки бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук».
Повод для гордости — особая экономическая зона «Авангард». Туда пришли уже шесть резидентов, но скоро их станет десять. Строятся заводы графитированных электродов и металлоконструкций, еще два — в проектах. Речь идет о будущем производстве бисфенола-А и переработке промышленных отходов.
«С руководством компании обсудил ряд проектов, которые будем реализовывать на этом и других предприятиях, например, в нашей особой экономической зоне „Авангард“. Речь идет о производстве, которое позволит полностью импортозаместить иностранные электроды, а значит отечественная промышленность перестанет зависеть от западных производителей. Это одна из важнейших задач, которую ставит Президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал Хоценко.
Для людей
Особое внимание уделяется семьям участников СВО: в области установлена одна из самых высоких выплат контрактникам, заключившим договоры с Минобороны, — 450 тысяч рублей, а дети-сироты получают недвижимость вне очереди. В мае в муниципалитеты направили 45 млн рублей на дополнительную поддержку бойцов. Виталий Хоценко и сам регулярно общается и встречается с семьями защитников.
Большое внимание новое руководство уделяет предложениям по благоустройству области от жителей. В регионе даже стартовал форум гражданских активистов «Решают люди».
«Важно благоустраивать свою городскую среду, и мы уже имеем опыт участия в президентской программе „Формирование комфортной городской среды“, и программе развития малых городов. Это федеральное финансирование, мы туда добавляем свое. Более того, мы решили пойти дальше и распространять программу поддержки местных инициатив, которая действует два года. В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году — до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год, мы приняли решение, выделим 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в пять раз больше», — сообщил Хоценко.