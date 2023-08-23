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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

Подпольную табачную фабрику ликвидировали в Ростовской области

Подпольную табачную фабрику ликвидировали в Ростовской области

23 августа 2023, 13:52
Фото: yutu.customs.gov.ru
Подпольную табачную фабрику ликвидировали в Ростовской области
В Ростовской области закрыли подпольный цех по производству сигарет, сообщает Южное таможенное управление.

Во время оперативных мероприятий в Морозовске обнаружили полностью автоматизированную линию производства сигарет различных брендов. Вместе с этим нашли 120 тысяч пачек и свыше 400 тысяч неупакованных изделий.

Также изъяли 8,5 тонны измельченного табака, материалы для производства сигаретных пачек, более 1 миллиона поддельных акцизных марок и печатей из Белоруссии.

Также изъяли 8,5 тонны измельченного табака, материалы для производства сигаретных пачекТакже изъяли 8,5 тонны измельченного табака, материалы для производства сигаретных пачек
Также изъяли 8,5 тонны измельченного табака, материалы для производства сигаретных пачек
Фото: yutu.customs.gov.ru
Бизнесмена из Шахт осудили за продажу контрафактных сигарет на 10 млн рублей
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более 1 миллиона поддельных акцизных марок и печатей из Белоруссии. более 1 миллиона поддельных акцизных марок и печатей из Белоруссии.
более 1 миллиона поддельных акцизных марок и печатей из Белоруссии.
Фото: yutu.customs.gov.ru

Контрафактную продукцию планировали реализовывать на рынках и в торговых точках в нескольких регионах, в том числе Подмосковье.

Оказалось, что в подпольном цеху работали 12 граждан Таджикистана и Узбекистана, 10 из них оказались нелегальными мигрантами, которых выдворили с территории России.

По фактам произошедшего возбудили уголовные дела.

Ранее стало известно, что ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Морозовск#Ущерб#Уголовные дела#Нелегальные мигранты#Таджикистан#Подпольная табачная фабрика#Производство сигарет#Контрафактная продукция#Узбекистан
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