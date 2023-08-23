Подпольную табачную фабрику ликвидировали в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Во время оперативных мероприятий в Морозовске обнаружили полностью автоматизированную линию производства сигарет различных брендов. Вместе с этим нашли 120 тысяч пачек и свыше 400 тысяч неупакованных изделий.
Также изъяли 8,5 тонны измельченного табака, материалы для производства сигаретных пачек, более 1 миллиона поддельных акцизных марок и печатей из Белоруссии.
Контрафактную продукцию планировали реализовывать на рынках и в торговых точках в нескольких регионах, в том числе Подмосковье.
Оказалось, что в подпольном цеху работали 12 граждан Таджикистана и Узбекистана, 10 из них оказались нелегальными мигрантами, которых выдворили с территории России.
По фактам произошедшего возбудили уголовные дела.
Ранее стало известно, что ущерб от контрафактного табака в Ростовской области достиг 7,4 миллиарда рублей.