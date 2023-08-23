Поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути дрона в Таганроге

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Сегодня утром на железную дорогу в Таганроге рухнул разведывательный беспилотник. Его нашли на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место оперативно прибыли правоохранительные органы. Из-за ликвидации последствий инцидента поезда задержали на полтора часа.
Размер дрона составил 20 на 30 сантиметров. Он был оснащен камерой и картой памяти на 64 гигабайта. Сейчас БПЛА изъят. Само средство и кадры с него изучают правоохранительные органы.
В правительстве Ростовской области заявили, что система ПВО в регионе сегодня не срабатывала. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заключили там.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее сообщалось, что в Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО.