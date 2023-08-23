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Published Сегодня, 16:27

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В Таганроге поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути БПЛА

Поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути дрона в Таганроге

23 августа 2023, 16:27
Фото: Midjourney
В Таганроге поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути БПЛА
В Таганроге утром поезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути разведывательного БПЛА, пишет SHOT.

Сегодня утром на железную дорогу в Таганроге рухнул разведывательный беспилотник. Его нашли на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место оперативно прибыли правоохранительные органы. Из-за ликвидации последствий инцидента поезда задержали на полтора часа.

Размер дрона составил 20 на 30 сантиметров. Он был оснащен камерой и картой памяти на 64 гигабайта. Сейчас БПЛА изъят. Само средство и кадры с него изучают правоохранительные органы.

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В правительстве Ростовской области заявили, что система ПВО в регионе сегодня не срабатывала. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заключили там.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что в Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО.

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