Погибшие в ДТП с 8 жертвами в Ростовской области были знакомы

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Напомним, что на дороге Ростов — Волгодонск столкнулись два легковых автомобиля, из-за чего погибли восемь человек. Среди них четверо детей, самому младшему было три года.
Всего погибшие оказались жителями Мартыновского района. «АиФ-Ростов» со ссылкой на родственников одного их жертв пишет, что водители Руслан и Артем были друзьями.
«Артем был очень хорошим человеком, но любил ездить на большой скорости. А мой брат Руслан мне говорил: не гоняй, это к хорошему не приведет. Но в итоге судьба повернулась так, что он и его семья погибли в ДТП», — пишет издание со ссылкой на родственников.
Официальной информации о знакомстве не поступало, она уточняется.