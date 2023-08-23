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Погибшие в ДТП с 8 жертвами в Ростовской области были знакомы

Погибшие в ДТП с 8 жертвами в Ростовской области были знакомы

23 августа 2023, 06:35
Фото: pxhere.com
Погибшие в ДТП с 8 жертвами в Ростовской области были знакомы
В Ростовской области все жертвы смертельной аварии с двумя автомобиля были знакомы, сообщают СМИ.

Напомним, что на дороге Ростов — Волгодонск столкнулись два легковых автомобиля, из-за чего погибли восемь человек. Среди них четверо детей, самому младшему было три года.

Всего погибшие оказались жителями Мартыновского района. «АиФ-Ростов» со ссылкой на родственников одного их жертв пишет, что водители Руслан и Артем были друзьями.

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«Артем был очень хорошим человеком, но любил ездить на большой скорости. А мой брат Руслан мне говорил: не гоняй, это к хорошему не приведет. Но в итоге судьба повернулась так, что он и его семья погибли в ДТП», — пишет издание со ссылкой на родственников.

Официальной информации о знакомстве не поступало, она уточняется.

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