Погибшие в ДТП с 8 жертвами в Ростовской области были знакомы

«Артем был очень хорошим человеком, но любил ездить на большой скорости. А мой брат Руслан мне говорил: не гоняй, это к хорошему не приведет. Но в итоге судьба повернулась так, что он и его семья погибли в ДТП», — пишет издание со ссылкой на родственников.