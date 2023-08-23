Психолог озвучила рекомендации по подготовке детей к новому учебному году

Также Наумова рекомендует позволить школьнику выбрать портфель, карандаши, ручки и ластики самостоятельно, так как ему будет приятнее ходить на занятия с теми предметами, которые ему нравятся. Перед днем знаний важно поговорить с ребенком о школе, чтобы мотивировать его на обучение, обсудить интересующие его предметы и направления и предложить помощь.