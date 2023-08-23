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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Психолог озвучила рекомендации по подготовке детей к новому учебному году

23 августа 2023, 13:57
Детский психолог Наталья Наумова считает, что новые школьные принадлежности могут помочь детям настроиться на учебный лад.

Также специалист советует родителям напомнить школьнику о радостных событиях, которые происходили в период обучения, о школьных друзьях и увлекательных занятиях. Как заявляет Наумова, рассказы родителей о школе и приобретение новых рюкзака и канцелярии способствуют смене настроя ребенка в сторону учебы.

Таким образом дети настраиваются на положительный лад и будут морально подготовлены ко вхождению в учебный процесс, — убеждена эксперт. Также психолог отмечает, что если у школьника есть сложности в коммуникациях с одноклассниками, следует уделить внимание этой проблеме и поддержать ребенка, если конфликтная ситуация не будет разрешена. Об этом пишет news.ru.

Также Наумова рекомендует позволить школьнику выбрать портфель, карандаши, ручки и ластики самостоятельно, так как ему будет приятнее ходить на занятия с теми предметами, которые ему нравятся. Перед днем знаний важно поговорить с ребенком о школе, чтобы мотивировать его на обучение, обсудить интересующие его предметы и направления и предложить помощь.

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