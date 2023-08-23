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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Таганроге разведывательный беспилотник рухнул на железную дорогу

Разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге 23 августа

23 августа 2023, 16:03
Фото: 1MI
В Таганроге разведывательный беспилотник рухнул на железную дорогу
В Таганроге разведывательный беспилотник рухнул на железную дорогу, пишет SHOT.

В Таганроге на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой. По предварительной информации, из-за этого поезда, ехавшие по дороге, пришлось задержать почти на полтора часа.

SHOT уточняет, что беспилотник нашли еще утром на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место оперативно вызвали полицейских. Они изъяли БПЛА и сейчас изучают то, что он успел снять.

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Размер дрона составил 20×30 сантиметров. Объем флеш-карта внутри него составил 64 гигабайта.

Официальных подробностей об инциденте от МВД России по Ростовской области не поступало.

Ранее сообщалось, что в Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО.

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