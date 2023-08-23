Разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге 23 августа

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В Таганроге на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой. По предварительной информации, из-за этого поезда, ехавшие по дороге, пришлось задержать почти на полтора часа.
SHOT уточняет, что беспилотник нашли еще утром на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место оперативно вызвали полицейских. Они изъяли БПЛА и сейчас изучают то, что он успел снять.
Размер дрона составил 20×30 сантиметров. Объем флеш-карта внутри него составил 64 гигабайта.
Официальных подробностей об инциденте от МВД России по Ростовской области не поступало.
Ранее сообщалось, что в Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО.