Росимущество Ростовской области объявило распродажу сумок из крокодила со скидкой 90%

Росимущество в Ростовской области выставило на аукцион конфискованные в пользу государства изделия из кожи питона и крокодила. Среди них обложки на паспорт, кошельки, женские сумки, папки для бумаг и ремни. Всего на аукционе будет представлено больше тысячи вещей.