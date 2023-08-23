Росимущество Ростовской области объявило распродажу сумок из крокодила со скидкой 90%

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Росимущество в Ростовской области выставило на аукцион конфискованные в пользу государства изделия из кожи питона и крокодила. Среди них обложки на паспорт, кошельки, женские сумки, папки для бумаг и ремни. Всего на аукционе будет представлено больше тысячи вещей.
Начальная цена имущества снижена на 90% и составляет 137 тысяч рублей.
Сам аукцион состоится 14 сентября. Прием заявок на него осуществляется до 9 сентября.
Ранее ростовские таможенники изъяли поддельные сумки Louis Vuitton и Chanel на четыре миллиона рублей.