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Published Сегодня, 13:11

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Конфискованные сумки из крокодиловой кожи продают со скидкой 90% в Ростовской области

Росимущество Ростовской области объявило распродажу сумок из крокодила со скидкой 90%

23 августа 2023, 13:11
Фото: pxhere.com
Конфискованные сумки из крокодиловой кожи продают со скидкой 90% в Ростовской области
В Ростовской области на продажу выставили конфискованные в пользу государства сумки из крокодиловой кожи, сообщили в Росимущество региона.

Росимущество в Ростовской области выставило на аукцион конфискованные в пользу государства изделия из кожи питона и крокодила. Среди них обложки на паспорт, кошельки, женские сумки, папки для бумаг и ремни. Всего на аукционе будет представлено больше тысячи вещей.

Начальная цена имущества снижена на 90% и составляет 137 тысяч рублей.

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Фото: pxhere.com

Сам аукцион состоится 14 сентября. Прием заявок на него осуществляется до 9 сентября.

Ранее ростовские таможенники изъяли поддельные сумки Louis Vuitton и Chanel на четыре миллиона рублей.

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