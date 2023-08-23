Рост цен на топливо негативно отразится на аграриях Ростовской области перед посевной

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Он рассказал изданию «РБК Ростов», что если для бензин подорожает до 80 рублей за литр, то это негативно отразится на работе сельхозпроизводителей. По его словам, не исключено, что рост цен все же продолжится.
«Цена дизельного топлива 73 рубля, это очень сильно. Помимо того, выросли в цене все виды бензина — 92, 95 и так далее. На следующей неделе весь север области начнет сев озимых, а с топливом вот, что творится», — заявил собеседник.
Он уточнил, что помимо топлива, выросла и стоимость минеральных удобрений, а также запчастей. Депутат добавил, что в отдельных частях региона есть очереди на заправках.
Ранее замгубернатора Игорь Сорокин рассказал о ситуации с бензином в Ростовской области.