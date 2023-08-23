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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:45

Рост цен на топливо негативно отразится на аграриях Ростовской области перед посевной

Рост цен на топливо негативно отразится на аграриях Ростовской области перед посевной

23 августа 2023, 13:43
Фото: donland.ru
Рост цен на топливо негативно отразится на аграриях Ростовской области перед посевной
В Ростовской области рост стоимости топлива может негативно отразиться на работе аграриев перед посевной, сообщил зампред Заксобрания региона Вячеслав Василенко.

Он рассказал изданию «РБК Ростов», что если для бензин подорожает до 80 рублей за литр, то это негативно отразится на работе сельхозпроизводителей. По его словам, не исключено, что рост цен все же продолжится.

«Цена дизельного топлива 73 рубля, это очень сильно. Помимо того, выросли в цене все виды бензина — 92, 95 и так далее. На следующей неделе весь север области начнет сев озимых, а с топливом вот, что творится», — заявил собеседник.

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Он уточнил, что помимо топлива, выросла и стоимость минеральных удобрений, а также запчастей. Депутат добавил, что в отдельных частях региона есть очереди на заправках.

Ранее замгубернатора Игорь Сорокин рассказал о ситуации с бензином в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Бензин#Заправки#Последние новости Ростова на сегодня#Запчасти#Дизельное топливо#Аграрии#Цена топлива#Посевная#Сельхозпроизводители#Минеральные удобрения
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