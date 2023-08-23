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«РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картель

«РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картель

23 августа 2023, 05:57
Фото: 1MI
В апелляции подтвердили законность штрафа в размере 209 миллионов рублей в отношении компании «РостовАвтоДор», сообщает УФАС по Ростовской области.

Напомним, что штрафы назначили компаниям «РостовАвтоДор» и «Строитель» за картельное соглашение. По информации антимонопольщиков, это было сделано для поддержания цен на торгах на выполнение работ по строительству и ремонту дорог.

Торговые процедуры проходили, в том числе при реализации нацпроекта. А общая сумма заключенных контрактов составила 1,9 миллиарда рублей.

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«РостовАвтоДор» оштрафовали на 209 миллионов, компанию «Строитель» — 19 миллионов. Эти решения подтвердили в судах», — сказано в сообщении.

Ранее главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали за поведение на матче с «Рубином».

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