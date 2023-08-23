Ростовчане заявили о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Ростовчанка рассказала, что могилу ее дедушки, а также находящиеся рядом, засыпали мусором. Кроме того, здесь повреждены ограждения.
«В администрации кладбища написала заявление, чтобы убрали, а они сказали 30 дней только его будут рассматривать», — написала автор.
Пользователи в комментариях предложили ростовчанке самостоятельно провести уборку и никого не ждать.
«Как так можно?», — возмутились горожане. Они раскритиковали тех, кто сделал здесь свалочный очаг.
Ранее жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу реки Дон.