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Ростовчане заявили о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище

Ростовчане заявили о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище

23 августа 2023, 04:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону неизвестные засыпали мусором могилы на Северном кладбище, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Ростовчанка рассказала, что могилу ее дедушки, а также находящиеся рядом, засыпали мусором. Кроме того, здесь повреждены ограждения.

«В администрации кладбища написала заявление, чтобы убрали, а они сказали 30 дней только его будут рассматривать», — написала автор.

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Пользователи в комментариях предложили ростовчанке самостоятельно провести уборку и никого не ждать.

«Как так можно?», — возмутились горожане. Они раскритиковали тех, кто сделал здесь свалочный очаг.

Ранее жители Ростова возмутились мусором на пляже на левом берегу реки Дон.

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