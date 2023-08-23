Сахалин покажет свой туристический потенциал на форуме «Открой Дальний Восток»

Справочно: Форум «Открой Дальний Восток» призван определить новые подходы к развитию туризма в макрорегионе с учетом его специфики. В мероприятии принимают участие представители федеральных органов власти, главы регионов, крупнейшие российские ассоциации и общественные объединения в сфере туризма. Также приглашаются потенциальные инвесторы не только из соседних регионов Дальнего Востока, но и Москвы и дружественных стран.