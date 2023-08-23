Сахалин покажет свой туристический потенциал на форуме «Открой Дальний Восток»

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В рамках делового мероприятия поднимут вопросы расширения сезонности, качества туристических продуктов и услуг, развития туристической инфраструктуры. Особое внимание уделять таким направлениям, как промышленный и гастротуризм.
В рамках форума будет работать 15 дискуссионных площадок, где будут рассмотрены ключевые векторы развития туризма на Дальнем Востоке. Спикеры обсудят результаты выполнения поручений, данных ранее президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам заседания Госсовета РФ по развитию туризма. В частности, реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного главой и направленного на развитие внутреннего туризма.
«Рассмотрим такие важные вопросы, как сферы полномочий органов исполнительной власти и муниципальных образований в развитии туризма, вопросы финансирования различных инициатив. Обсудим новые подходы к мастер-планированию территорий. В рамках сессии событийного туризма поднимем вопрос расширения сезонности. К примеру, Сахалинская область сейчас является привлекательным местом для туристов в любое время года», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Также спикеры от региона примут активное участие в дискуссиях по промышленному и гастрономическому туризму.
Помимо деловой программы на Набережной имени адмирала Невельского на протяжении всего форума будут работать инфоточки туристских информационных центров из всех регионов ДФО, где Сахалинская область также презентует туристический потенциал региона.
Справочно: Форум «Открой Дальний Восток» призван определить новые подходы к развитию туризма в макрорегионе с учетом его специфики. В мероприятии принимают участие представители федеральных органов власти, главы регионов, крупнейшие российские ассоциации и общественные объединения в сфере туризма. Также приглашаются потенциальные инвесторы не только из соседних регионов Дальнего Востока, но и Москвы и дружественных стран.