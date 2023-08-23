Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Со среды по пятницу в городе будет облачно, а температура составит 29 градусов. Ветер может усилиться до трех метров в секунду.
В субботу, 26 августа, столбики термометров покажут 28 градусов, осадков в этот день не будет, а скорость ветра не изменится. После этого температура пойдет вверх.
В воскресенье воздух прогреется до 31 градуса, а в начале следующей недели — до 32 градусов. Но вместе с этим сохранится облачная погода.
Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.