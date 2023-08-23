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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара

Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется 30-градусная жара

23 августа 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в конце этой недели вернется жара с температурой выше 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Со среды по пятницу в городе будет облачно, а температура составит 29 градусов. Ветер может усилиться до трех метров в секунду.

В субботу, 26 августа, столбики термометров покажут 28 градусов, осадков в этот день не будет, а скорость ветра не изменится. После этого температура пойдет вверх.

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В воскресенье воздух прогреется до 31 градуса, а в начале следующей недели — до 32 градусов. Но вместе с этим сохранится облачная погода.

Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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