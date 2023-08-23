Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону

Оказалось, что водитель «Лады» в текущем году уже 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В том числе за тонировку и проезд через переход, не пропустив пешеходов. В момент аварии ни водитель, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.