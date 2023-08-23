Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Напомним, что 21 августа столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли восемь человек, включая четверых детей. Один из автомобилей, марки «Лада 211440», принадлежал семье из Мартыновского района, которая возвращалась домой после покупки школьных принадлежностей перед началом нового учебного года. Он столкнулся с «Ладой Приора», водитель которой выехал на встречную полосу на большой скорости.
Оказалось, что водитель «Лады» в текущем году уже 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В том числе за тонировку и проезд через переход, не пропустив пешеходов. В момент аварии ни водитель, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.
Во второй машине также никто не был пристегнут. В данный момент продолжают устанавливать все обстоятельства.