Спустя 12 лет приговор вынесли убийце случайного прохожего в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Суд в Азове вынес приговор 33-летнему мужчине. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Преступление он совершили 12 лет назад на Петровском бульваре в Азове. Будучи пьяным, он повздорил там с 24-летним прохожим. Вскоре перепалка переросла в избиение потерпевшего. Позже от полученных травм он скончался в больнице.
Виновник же его гибели предпочел скрыться. Его объявили в федеральный розыск и задержали только в прошлом году в Московской области.
Во время следствия вину в гибели мужчины обвиняемый признал.
Суд приговорил его к семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии.
Ранее женщина, судимая за неуплату денег своим детям, убила сожителя в Ростовской области.