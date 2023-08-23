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Спустя 12 лет приговор вынесли убийце случайного прохожего в Ростовской области

Спустя 12 лет приговор вынесли убийце случайного прохожего в Ростовской области

23 августа 2023, 14:20
Фото: 1MI
Спустя 12 лет приговор вынесли убийце случайного прохожего в Ростовской области
В Ростовской области спустя 12 лет смогли осудить убийцу случайного прохожего, рассказали в Следкоме.

Суд в Азове вынес приговор 33-летнему мужчине. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Преступление он совершили 12 лет назад на Петровском бульваре в Азове. Будучи пьяным, он повздорил там с 24-летним прохожим. Вскоре перепалка переросла в избиение потерпевшего. Позже от полученных травм он скончался в больнице.

Виновник же его гибели предпочел скрыться. Его объявили в федеральный розыск и задержали только в прошлом году в Московской области.

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Во время следствия вину в гибели мужчины обвиняемый признал.

Суд приговорил его к семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии.

Ранее женщина, судимая за неуплату денег своим детям, убила сожителя в Ростовской области.

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