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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области

Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области

23 августа 2023, 06:47
Фото: 1MI
Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
В Ростовской области в конце августа и сентябре прогнозируют магнитные бури. Когда они ожидаются и чем опасны, в материале RostovGazeta.

Когда будут магнитные бури в конце августа

С 23 по 25 августа ожидаются небольшие возмущения, а 26 числа прогнозируют малую геомагнитную бурю. Она продержится до вечера, после чего исчезнет.

«Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость», — говорится в прогнозе.

Даты магнитных бурь в сентябре

С 1 по 5 сентября в регионе ожидаются небольшие возмущения, после чего начнется слабая геомагнитная буря. Она продлится до конца 8 сентября.

С 9 по 10 числа ситуация нормализуется, после чего снова ожидается магнитная буря. Она будет сохраняться в течение 11 сентября.

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С 12 по 21 числа снова все станет спокойно, но в конце месяца магнитные бури дадут о себе знать. К этому стоит готовиться 22 сентября.

С 23 по 30 сентября заметных ощущений не прогнозируется.

С 12 по 21 числа снова все станет спокойно, но в конце месяца магнитные бури дадут о себе знать.С 12 по 21 числа снова все станет спокойно, но в конце месяца магнитные бури дадут о себе знать.
С 12 по 21 числа снова все станет спокойно, но в конце месяца магнитные бури дадут о себе знать.
Фото: 1MI

Чем опасны магнитные бури

Магнитные возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли и в теории могут привести к негативным последствиям. Эксперты говорят о том, что они могут влиять следующим образом:

  1. Не исключено влияние на электромагнитные системы, включая сотовые и радио коммуникации, спутниковые навигационные системы (например, GPS), а также электроэнергетические сети. В некоторых случаях это может вызвать временные сбои в работе систем, что может быть проблемой для коммуникаций и инфраструктуры.

  2. Магнитные бури могут влиять на работу авионики и навигационных систем. Иногда это может привести к небольшим изменениям в работе магнитного компаса, что может повлиять на точность навигации.

  3. Бури могут повлиять на работу радио и других электронных устройств.

  4. Спутники, находящиеся вокруг Земли, могут испытывать воздействие магнитных бурь, что может привести к потенциальным сбоям в работе спутниковых систем.

  5. Одним из визуально красивых проявлений магнитных бурь является северное сияние (аурора). Оно может быть видимо на высоких широтах и придавать небу потрясающее многокрасочное свечение. Однако иногда интенсивные солнечные бури могут вызывать аномально сильные северные сияния, которые могут влиять на электромагнитные системы.

Стоит отметить, что для большинства людей магнитные бури не заметны. Как правило, влияние ограничено и зависит от уровня технологической зависимости региона.

В некоторых случаях это может вызвать временные сбои в работе систем, что может быть проблемой для коммуникаций и инфраструктуры.В некоторых случаях это может вызвать временные сбои в работе систем, что может быть проблемой для коммуникаций и инфраструктуры.
В некоторых случаях это может вызвать временные сбои в работе систем, что может быть проблемой для коммуникаций и инфраструктуры.
Фото: 1MI

Как защититься от магнитных бурь

Для защиты от магнитных бурь можно предпринять несколько шагов. Важно организовать источники резервного питания для систем, которые критически важны в случае сбоев. По мнению экспертов, в некоторых случаях можно использовать экранирующие материалы, чтобы уменьшить магнитное воздействие на устройства.

Следует также следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы быть готовыми к ним для снижения рисков.

Для индивидуальной подготовки рекомендуется сделать запасы, такие как фонари и дополнительные батарейки. Это может быть полезным, особенно в случае временных сбоев в электроэнергии.

Для индивидуальной подготовки рекомендуется сделать запасы, такие как фонари и дополнительные батарейки. Для индивидуальной подготовки рекомендуется сделать запасы, такие как фонари и дополнительные батарейки.
Для индивидуальной подготовки рекомендуется сделать запасы, такие как фонари и дополнительные батарейки.
Фото: pxhere.com

Общая подготовка и внимательность к возможным воздействиям магнитных бурь позволят минимизировать их влияние на технологии и инфраструктуру.

Ранее редкое природное явление заметили в Ростовской области, речь идет о солнечном гало. Это оптическое явление, при котором вокруг Солнца образуется светящееся кольцо. Гало обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.

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