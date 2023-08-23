Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области

Не исключено влияние на электромагнитные системы, включая сотовые и радио коммуникации, спутниковые навигационные системы (например, GPS), а также электроэнергетические сети. В некоторых случаях это может вызвать временные сбои в работе систем, что может быть проблемой для коммуникаций и инфраструктуры.

Магнитные бури могут влиять на работу авионики и навигационных систем. Иногда это может привести к небольшим изменениям в работе магнитного компаса, что может повлиять на точность навигации.

Бури могут повлиять на работу радио и других электронных устройств.

Спутники, находящиеся вокруг Земли, могут испытывать воздействие магнитных бурь, что может привести к потенциальным сбоям в работе спутниковых систем.