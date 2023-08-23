Стали известны подробности крушения разведывательного дрона в Таганроге 23 августа

Между тем в правительстве Ростовской области заявили, что не обладают информацией о падении беспилотника в Таганроге. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заключила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. Она также добавила, что ПВО в регионе сегодня не срабатывала.