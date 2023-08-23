Стали известны подробности крушения разведывательного дрона в Таганроге 23 августа

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Утром 23 августа разведывательный дрон рухнул на железную дорогу в Таганроге. БПЛА нашли на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место происшествия оперативно вызвали полицию. Она изъяла беспилотник для дальнейшего изучения. Из-за происшествия поезда пришлось задержать на полтора часа.
Известно, что размер коптера составляет 20 на 30 сантиметров. Он оснащен камерой и картой памяти на 64 гигабайта. Сейчас правоохранительные органы занимаются изучением того, что успел снять беспилотник.
Между тем в правительстве Ростовской области заявили, что не обладают информацией о падении беспилотника в Таганроге. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заключила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. Она также добавила, что ПВО в регионе сегодня не срабатывала.
Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО.