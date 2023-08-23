rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Разведывательный дрон упал на железную дорогу в Таганроге утром 23 августа

Стали известны подробности крушения разведывательного дрона в Таганроге 23 августа

23 августа 2023, 16:18
Фото: Midjourney
Разведывательный дрон упал на железную дорогу в Таганроге утром 23 августа
Разведывательный дрон упал на железную дорогу в Таганроге утром 23 августа, пишет SHOT.

Утром 23 августа разведывательный дрон рухнул на железную дорогу в Таганроге. БПЛА нашли на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место происшествия оперативно вызвали полицию. Она изъяла беспилотник для дальнейшего изучения. Из-за происшествия поезда пришлось задержать на полтора часа.

Известно, что размер коптера составляет 20 на 30 сантиметров. Он оснащен камерой и картой памяти на 64 гигабайта. Сейчас правоохранительные органы занимаются изучением того, что успел снять беспилотник.

Вассерман рассказал, почему ВСУ пытались атаковать Ростовскую область дронами
Узнать подробнее

Между тем в правительстве Ростовской области заявили, что не обладают информацией о падении беспилотника в Таганроге. «Уточняем информацию, на данный момент никаких данных, о том, что в Таганроге произошел инцидент с беспилотником, нет», — заключила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. Она также добавила, что ПВО в регионе сегодня не срабатывала.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО.

Читайте также:
Разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге 23 августаВ Сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУСтало известно, какие регионы, кроме Ростовской области, атаковали БПЛА 20 августа
#Происшествия#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Алина Заярная#Ростовская область#Спецоперация#Таганрог#Происшествие#БПЛА#БПЛА в Ростовской области#Атака БПЛА#Василий Голубев
Подпишитесь
Разведывательный беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге 23 августа
Сегодня, 16:03
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов
Сегодня, 07:13
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
Сегодня, 06:57
Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:47
Урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями
Сегодня, 08:16
Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции
Сегодня, 07:50