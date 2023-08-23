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В Ростовской области идут поиски трех военных, подозреваемых в убийстве

Троих военных, подозреваемых в убийстве, могут разыскивать в Ростовской области

23 августа 2023, 17:14
Фото: 1MI
В Ростовской области идут поиски трех военных, подозреваемых в убийстве
В Ростовской области, а также в соседних регионах, идут поиски троих военных, подозреваемых в убийстве, пишет Telegram-канал Baza.

Троих военнослужащих из Башкирии разыскивают по подозрению в убийстве, которое они могли совершить в ЛНР. Ориентировки на мужчин разослали по нескольким областям — Белгородской, Воронежской и Ростовской.

Известно, что преступление военные могли совершить неподалеку от луганского города Старобельск. После этого они сбежали.

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Baza добавляет, что военные служили на одной артиллерийской батарее и попали в ЛНР по контракту, заключённому на полгода ещё в апреле.

Официальных подробностей о происшествии пока не поступало.

Ранее суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО.

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