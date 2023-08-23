Троих военных, подозреваемых в убийстве, могут разыскивать в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Троих военнослужащих из Башкирии разыскивают по подозрению в убийстве, которое они могли совершить в ЛНР. Ориентировки на мужчин разослали по нескольким областям — Белгородской, Воронежской и Ростовской.
Известно, что преступление военные могли совершить неподалеку от луганского города Старобельск. После этого они сбежали.
Baza добавляет, что военные служили на одной артиллерийской батарее и попали в ЛНР по контракту, заключённому на полгода ещё в апреле.
Официальных подробностей о происшествии пока не поступало.
Ранее суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО.