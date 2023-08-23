Трудным подросткам раздали школьные наборы в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В регионе реализуют проект, направленный на помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас более 50 детей получили школьные наборы перед Днем знаний.
«Этим летом более 50 трудных подростков и несовершеннолетних из малоимущих семей стали получателями комплектов школьных принадлежностей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что помощь в проведении акции оказывают волонтеры. Она приобретает все больший масштаб.
Ранее стало известно, что более 100 школ в Ростове с помощью камер подключат к системе «Безопасный город». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.