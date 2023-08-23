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Трудным подросткам раздали школьные наборы в Ростовской области

Трудным подросткам раздали школьные наборы в Ростовской области

23 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
Трудным подросткам раздали школьные наборы в Ростовской области
В Ростовской области трудным подросткам помогли подготовиться к 1 сентября, сообщает Общественная палата региона.

В регионе реализуют проект, направленный на помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас более 50 детей получили школьные наборы перед Днем знаний.

«Этим летом более 50 трудных подростков и несовершеннолетних из малоимущих семей стали получателями комплектов школьных принадлежностей», — сказано в сообщении.

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«Этим летом более 50 трудных подростков и несовершеннолетних из малоимущих семей стали получателями комплектов школьных принадлежностей», — сказано в сообщении.«Этим летом более 50 трудных подростков и несовершеннолетних из малоимущих семей стали получателями комплектов школьных принадлежностей», — сказано в сообщении.
«Этим летом более 50 трудных подростков и несовершеннолетних из малоимущих семей стали получателями комплектов школьных принадлежностей», — сказано в сообщении.
Фото: op-don.ru

Отмечается, что помощь в проведении акции оказывают волонтеры. Она приобретает все больший масштаб.

Ранее стало известно, что более 100 школ в Ростове с помощью камер подключат к системе «Безопасный город». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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