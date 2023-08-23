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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Участок трассы в Ростовской области отремонтируют лишь к осени 2025 года

Участок трассы в Ростовской области отремонтируют лишь к осени 2025 года

23 августа 2023, 13:12
Фото: donland.ru
Участок трассы в Ростовской области отремонтируют лишь к осени 2025 года
В Азовском районе Ростовской области на капитальный ремонт участка трассы уйдет почти два года, сообщили в Минтрансе региона.

В Азовском районе идет капитальный ремонт трассы регионального значения «Кугей — Новомирский — Гусарева Балка — до магистрали „Дон“». Протяженность участка, где проходят работы, составляет 17 километров.

Капитальный ремонт включает несколько этапов и завершится к ноябрю 2025 года. Сейчас дорожники выполняют работы по устройству основания и монтаж водопропускной трубы.

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Капитальный ремонт включает несколько этапов и завершится к ноябрю 2025 года. Капитальный ремонт включает несколько этапов и завершится к ноябрю 2025 года.
Капитальный ремонт включает несколько этапов и завершится к ноябрю 2025 года.
Фото: mindortrans.donland.ru
Сейчас дорожники выполняют работы по устройству основания и монтаж водопропускной трубы.Сейчас дорожники выполняют работы по устройству основания и монтаж водопропускной трубы.
Сейчас дорожники выполняют работы по устройству основания и монтаж водопропускной трубы.
Фото: mindortrans.donland.ru

Также капитальный ремонт дороги будет включать устройство дорожной одежды по основной дороге и на примыканиях, заездных карманов и бортовых камней, укрепление обочин. Обустроят и наружные сети дождевой канализации, тротуары и освещение.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют больше 40 километров дорог к детсадам и к школам.

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#Новости#Алина Заярная#Ростовская область#Азовский район#Ремонт дорог в Ростовской области#Минтранс Ростовской области
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