Участок трассы в Ростовской области отремонтируют лишь к осени 2025 года

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В Азовском районе идет капитальный ремонт трассы регионального значения «Кугей — Новомирский — Гусарева Балка — до магистрали „Дон“». Протяженность участка, где проходят работы, составляет 17 километров.
Капитальный ремонт включает несколько этапов и завершится к ноябрю 2025 года. Сейчас дорожники выполняют работы по устройству основания и монтаж водопропускной трубы.
Также капитальный ремонт дороги будет включать устройство дорожной одежды по основной дороге и на примыканиях, заездных карманов и бортовых камней, укрепление обочин. Обустроят и наружные сети дождевой канализации, тротуары и освещение.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют больше 40 километров дорог к детсадам и к школам.