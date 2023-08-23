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Урбанист объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями

Урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями

23 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI
Урбанист объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями
В новых районах города ливневые канализации еще даже не построены, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Согласно план-схемам, рассказывает Артемий Зайцев, в будущем ливневки в новых микрорайонах появятся. Однако пока город вынужден обходиться без них.

«Где-то есть очистные сооружения. Но нет подземных ливневок. Например, на Левенцовке», — рассказывает урбанист.

В Ростове реконструируют ливневку на участке Малиновского, который постоянно топит
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Артемий Зайцев добавил, что в городе осталось слишком мало незаасфальтированного грунта, куда могла бы впитываться вода.

«Проблема еще в том, что вода, которая попадает в ливневку, должна куда-то уйти», — говорит урбанист.

По мнению Артемия Зайцева, трех очистных станций, которые находятся в Ростове, недостаточно для разросшегося города.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове реконструируют ливневку на участке Малиновского, который постоянно топит.

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#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ливневки#Ливневки в Ростове
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