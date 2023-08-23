Урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Согласно план-схемам, рассказывает Артемий Зайцев, в будущем ливневки в новых микрорайонах появятся. Однако пока город вынужден обходиться без них.
«Где-то есть очистные сооружения. Но нет подземных ливневок. Например, на Левенцовке», — рассказывает урбанист.
Артемий Зайцев добавил, что в городе осталось слишком мало незаасфальтированного грунта, куда могла бы впитываться вода.
«Проблема еще в том, что вода, которая попадает в ливневку, должна куда-то уйти», — говорит урбанист.
По мнению Артемия Зайцева, трех очистных станций, которые находятся в Ростове, недостаточно для разросшегося города.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове реконструируют ливневку на участке Малиновского, который постоянно топит.