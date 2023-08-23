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Published Сегодня, 17:22

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Updated Сегодня, 17:24

В Ростовской области в школах проведут уроки безопасности

Уроки по чрезвычайным ситуациям проведут для детей в школах Ростовской области

23 августа 2023, 17:22
Фото: 1MI
В Ростовской области в школах проведут уроки безопасности
В Ростовской области в школах проведут уроки безопасности, рассказали в правительстве региона.

В школах Ростовской области пройдут уроки по подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Такое решение приняли на региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замгубернатора Сергея Бодрякова.

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На территории региона работает 2,8 тысячи школ. Власти отчитались, что учебные заведения проверяют в области пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что историю СВО будут учить по новым учебникам в школах Ростовской области с 1 сентября.

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