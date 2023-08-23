Уроки по чрезвычайным ситуациям проведут для детей в школах Ростовской области

В школах Ростовской области пройдут уроки по подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Такое решение приняли на региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замгубернатора Сергея Бодрякова.