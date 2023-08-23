Уроки по чрезвычайным ситуациям проведут для детей в школах Ростовской области

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В школах Ростовской области пройдут уроки по подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Такое решение приняли на региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замгубернатора Сергея Бодрякова.
На территории региона работает 2,8 тысячи школ. Власти отчитались, что учебные заведения проверяют в области пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Ранее сообщалось, что историю СВО будут учить по новым учебникам в школах Ростовской области с 1 сентября.