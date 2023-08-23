В Батайске водитель спровоцировал ДТП на перекрестке с двумя пострадавшими

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Во вторник, 22 августа, в 14.45 мск в Батайске на перекрестке улиц Мира и Ленинградской произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
По предварительной информации, 23-летний водитель иномарки Kia Optima ехал по Ленинградской и решил проехать пересечение с проспектом мира на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автомобилем Lada Granta, 29-летний водитель которого ехал на зеленый свет.
В итоге в результате аварии пострадали водитель и 23-летний пассажир отечественного авто. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства ДТП и восстановить картину произошедшего.
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