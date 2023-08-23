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В Батайске водитель спровоцировал ДТП на перекрестке с двумя пострадавшими

В Батайске водитель спровоцировал ДТП на перекрестке с двумя пострадавшими

23 августа 2023, 06:29
Фото: ГИБДД
В Батайске водитель спровоцировал ДТП на перекрестке с двумя пострадавшими
В Батайске водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал аварию с двумя пострадавшими, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 22 августа, в 14.45 мск в Батайске на перекрестке улиц Мира и Ленинградской произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, 23-летний водитель иномарки Kia Optima ехал по Ленинградской и решил проехать пересечение с проспектом мира на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автомобилем Lada Granta, 29-летний водитель которого ехал на зеленый свет.

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В итоге в результате аварии пострадали водитель и 23-летний пассажир отечественного авто. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства ДТП и восстановить картину произошедшего.

Ранее в Ростовской области объявили, когда похоронят многодетную семью, погибшую в ДТП 21 августа.

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