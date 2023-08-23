В Батайске водитель спровоцировал ДТП на перекрестке с двумя пострадавшими

По предварительной информации, 23-летний водитель иномарки Kia Optima ехал по Ленинградской и решил проехать пересечение с проспектом мира на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автомобилем Lada Granta, 29-летний водитель которого ехал на зеленый свет.