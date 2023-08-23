rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В Ростове-на-Дону назвали районы с самой дорогой арендой жилья

В Ростове-на-Дону назвали районы с самой дорогой арендой жилья

23 августа 2023, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону назвали районы с самой дорогой арендой жилья
В Ростове-на-Дону средняя стоимость аренды недвижимости выросла на 4% и достигла 25 тысяч рублей, сообщает «Авито. Недвижимость».

Причиной повышения цены стало увеличение спроса на 39%, что связано с активизацией интереса перед началом учебного года.

Наиболее высокую стоимость аренды приходится платить в Кировском районе (в среднем 35 тысяч рублей, а за студию — 30 тысяч рублей) и Ленинском районе (в среднем 32 тысячи рублей, а за студию — 30 тысяч рублей). Самая низкая цена в августе 2023 года была зафиксирована в Советском районе — здесь средняя арендная плата составляла 20 тысяч рублей (18,5 тысячи рублей за студию).

Аренды маленьких квартир в Ростове-на-Дону выросла на 27%
Узнать подробнее

Аналитики рассказали «РБК Краснодар», что самый сильный рост спроса наблюдался в Пролетарском районе (62% по сравнению с июлем 2023 года), а также в Ленинском и Кировском районах (по 54% в каждом). Наименьший рост отмечается в Первомайском районе и Железнодорожном районе.

Самые доступные для аренды являются однокомнатные квартиры и студии, стоимость которых составляет 22 тысячи рублей в месяц (рост цены на 10% по сравнению с июлем 2023 года). Двухкомнатную квартиру можно снять за 27 тысяч рублей, трехкомнатную — за 35 тысяч.

Напомним, что аренда маленьких квартир в Ростове-на-Дону выросла на 27%.

Читайте также:
Аренды маленьких квартир в Ростове-на-Дону выросла на 27%Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 годуНазваны самые дорогие квартиры в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95
Сегодня, 08:12
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов
Сегодня, 07:13
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
Сегодня, 06:57
Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:47
Урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями
Сегодня, 08:16
Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции
Сегодня, 07:50