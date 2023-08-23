В Ростове-на-Дону назвали районы с самой дорогой арендой жилья

Наиболее высокую стоимость аренды приходится платить в Кировском районе (в среднем 35 тысяч рублей, а за студию — 30 тысяч рублей) и Ленинском районе (в среднем 32 тысячи рублей, а за студию — 30 тысяч рублей). Самая низкая цена в августе 2023 года была зафиксирована в Советском районе — здесь средняя арендная плата составляла 20 тысяч рублей (18,5 тысячи рублей за студию).