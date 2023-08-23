В Ростове-на-Дону назвали районы с самой дорогой арендой жилья

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Причиной повышения цены стало увеличение спроса на 39%, что связано с активизацией интереса перед началом учебного года.
Наиболее высокую стоимость аренды приходится платить в Кировском районе (в среднем 35 тысяч рублей, а за студию — 30 тысяч рублей) и Ленинском районе (в среднем 32 тысячи рублей, а за студию — 30 тысяч рублей). Самая низкая цена в августе 2023 года была зафиксирована в Советском районе — здесь средняя арендная плата составляла 20 тысяч рублей (18,5 тысячи рублей за студию).
Аналитики рассказали «РБК Краснодар», что самый сильный рост спроса наблюдался в Пролетарском районе (62% по сравнению с июлем 2023 года), а также в Ленинском и Кировском районах (по 54% в каждом). Наименьший рост отмечается в Первомайском районе и Железнодорожном районе.
Самые доступные для аренды являются однокомнатные квартиры и студии, стоимость которых составляет 22 тысячи рублей в месяц (рост цены на 10% по сравнению с июлем 2023 года). Двухкомнатную квартиру можно снять за 27 тысяч рублей, трехкомнатную — за 35 тысяч.
Напомним, что аренда маленьких квартир в Ростове-на-Дону выросла на 27%.