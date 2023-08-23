В Ростове раненный мужчина на Сельмаше ночью сливал свою кровь в канистру

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Ночью 23 августа Telegram-канал «Это Ростов» поделился кадрами видео и фото, на которых неизвестного мужчину пытаются скрутить пятеро полицейских.
По предварительной информации от очевидцев, неизвестный горожанин с ножевыми ранениями на теле прогуливался по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии, в какой-то момент мужчина приблизился к зданию института защиты предпринимателей и начал наполнять канистру собственной кровью, пачкая ею асфальт.
К месту происшествия прибыли пятеро полицейских, трое из них скрутили сопротивляющегося мужчину. Чтобы он не причинил себе вред, мужчину связали и увезли. Комментариев о произошедшем от полиции не поступало. Данные уточняются.
«Началось…а ещё не осень», «Кошмар какой», «Это некий обряд? Жертвоприношение?», — ужаснулись увиденному ростовчане.
Ранее в Ростове мужчина заколол жену ножом и выпал из окна.