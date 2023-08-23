rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Ростове раненный мужчина ночью сливал свою кровь в канистру перед РИЗП

В Ростове раненный мужчина на Сельмаше ночью сливал свою кровь в канистру

23 августа 2023, 07:47
Фото: 1MI
В Ростове раненный мужчина ночью сливал свою кровь в канистру перед РИЗП
В Ростове неизвестный мужчина с ножевыми ранениями решил слить свою кровь в канистру перед зданием колледжа РИЗП на Сельмаше, об этом рассказали очевидцы.

Ночью 23 августа Telegram-канал «Это Ростов» поделился кадрами видео и фото, на которых неизвестного мужчину пытаются скрутить пятеро полицейских.

По предварительной информации от очевидцев, неизвестный горожанин с ножевыми ранениями на теле прогуливался по скверу 353-ей Стрелковой Дивизии, в какой-то момент мужчина приблизился к зданию института защиты предпринимателей и начал наполнять канистру собственной кровью, пачкая ею асфальт.

Жители в Батайске пожаловались на проведенный цыганами обряд проклятия
Узнать подробнее
Фото: МК на Дону/Соцсети

К месту происшествия прибыли пятеро полицейских, трое из них скрутили сопротивляющегося мужчину. Чтобы он не причинил себе вред, мужчину связали и увезли. Комментариев о произошедшем от полиции не поступало. Данные уточняются.

«Началось…а ещё не осень», «Кошмар какой», «Это некий обряд? Жертвоприношение?», — ужаснулись увиденному ростовчане.

Ранее в Ростове мужчина заколол жену ножом и выпал из окна.

Читайте также:
Пьяная жительница Ростовской области во время ссоры ударила мужа ножом в животВ Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножамиВ сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и выпал из окна
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Полиция#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Кровь#Раненный человек#Нарушение общественного порядка
Подпишитесь
В Ростовской области на заправках закончился бензин А-92 и А-95
Сегодня, 08:12
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую защищают в суде вычиткой регламентов
Сегодня, 07:13
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
Сегодня, 06:57
Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:47
Урбанист Зайцев объяснил, почему ливневки в Ростове не справляются с дождями
Сегодня, 08:16
Как отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции
Сегодня, 07:50