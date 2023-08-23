В Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Портал Donnews со ссылкой на департамент автодорог Ростова объявил, что с 1 сентября в городе начнут действовать ограничения на проезд в Нахичевани.
Причиной этого станет реконструкция инженерных коммуникаций, из-за чего будет закрыт проезд транспорта по улице Закруткина в границах между улицами 19-й и 13-й Линий с северной стороны, а также по площади Свободы от 19-й Линии до дома №20.
Ограничения будут действовать ровно 3,5 месяца с 1 сентября по 15 декабря.
Ранее стало известно, как перекроют улицы в центре Ростова на время празднования Дня города.