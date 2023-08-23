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В Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы

В Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы

23 августа 2023, 11:10
Фото: 1MI
В Ростове с 1 сентября по 15 декабря перекроют проезд по Закруткина и площади Свободы
В Ростове на 3,5 месяца ограничат движение в Нахичевани, на Закруткина и площади Свободы, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donnews со ссылкой на департамент автодорог Ростова объявил, что с 1 сентября в городе начнут действовать ограничения на проезд в Нахичевани.

Причиной этого станет реконструкция инженерных коммуникаций, из-за чего будет закрыт проезд транспорта по улице Закруткина в границах между улицами 19-й и 13-й Линий с северной стороны, а также по площади Свободы от 19-й Линии до дома №20.

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Ограничения будут действовать ровно 3,5 месяца с 1 сентября по 15 декабря.

Ранее стало известно, как перекроют улицы в центре Ростова на время празднования Дня города.

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